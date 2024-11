“Violencia discursiva”: dura carta abierta de Horacio Rodríguez Larreta contra Javier Milei

El ex jefe de Gobierno porteño y líder de Movimiento al Desarrollo, Horacio Rodríguez Larreta, reapareció este martes con una dura carta abierta dirigida al presidente Javier Milei. En la misma, Rodríguez Larreta apuntó contra la “violencia discursiva” del líder de La Libertad Avanza, como así también contra los “insultos sobre la convivencia democrática”.

Rodríguez Larreta sintetizó todo ello en un informe del Movimiento al Desarrollo, su think tank, en el que detalló las agresiones de Milei. “Desde que asumió la presidencia de la Nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones… ¡en 2173 oportunidades! Solo a través de su cuenta en la red social X”, le achacó.

Y ahondó que “entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan ‘zurdos’ (301 veces), ‘degenerados’ (184) o ‘hijos de put*’ (110)”. “Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí”, subrayó el exalcalde capitalino. Seguidamente, sostuvo que a un año de la elección en la que Milei llegó a la Presidencia, la campaña terminó “para todos” salvo para el hoy jefe de Estado.

“Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos; no para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales; no para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. Ni para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas”, reclamó uno de los fundadores del PRO.

En el texto de Movimiento al Desarrollo alerta además sobre “el incremento de la violencia verbal en la Argentina como consecuencia del discurso descalificativo” de Milei. Y advierte que desde el inicio del gobierno libertario, aumentaron “el uso de la violencia verbal, la vigilancia ideológica, la persecución y la cultura de la cancelación”.

El reporte analiza posteos originales, reposteos y citas de la cuenta de X (antes Twitter) de Milei, con el nombre @JMilei, desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 13 de noviembre de 2024. En este sentido, identificaron los 32 agravios más usados por el Presidente, entre los que se destacan: “zurdos” (301), “corruptos” (235), “degenerados” (184), “mierd*” (156), “chorro” (129) e “hijo de put*” (110).

“Encontramos que, desde que asumió como presidente, Milei ha utilizado estos 32 términos para insultar y descalificar a personas y organizaciones 2200 veces, esto es casi 7 (6,50) veces por día, solamente desde su cuenta de X”, detalló Movimiento al Desarrollo. “Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia”, reflexionó Rodríguez Larreta.

En esta línea, el ex Juntos por el Cambio sentenció: “Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de ‘formas’. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia”, concluyó el dirigente opositor.

Con información de www.elintransigente.com