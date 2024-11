Nocturnidad en Rafaela: Hay que procurar que los jóvenes no se vayan a otras localidades. No se está abordando bien el tema

La colectora de la Ruta 34 es uno de los lugares elegidos por los jóvenes que no se van a otras localidades para divertirse los fines de semana por falta de propuestas en la ciudad

El Concejo Municipal de Rafaela comenzará a discutir la nueva ordenanza que regula las actividades nocturnas en la ciudad. Es una iniciativa de los concejales Alejandra Sagardoy, Ceferino Mondino, Augusto Rolando ,Carla Boidi, Mabel Fossatti y Lisandro Másico.

El proyecto de ordenanza habla sobre normativas, controles, capacidades, acústica y seguridad en los locales, etc, etc, etc.

Este proyecto en ninguno de sus párrafos habla de arbitrar los mecanismos para hacer "apetecible" a la ciudad a los ojos de los empresarios de la noche con el objetivo de que se instalen en Rafaela. Ya lo repetimos hasta el cansancio que los jóvenes se van a otras localidades por que no encuentran alternativas en la ciudad. Los concejales y funcionarios responsables debes debatir el por qué no se instalan nuevos lugares de esparcimiento en la ciudad, nuevos boliches, no vienen espectáculos masivos que si van a otras ciudades.

Está muy bien que se norme y regle la actividad, pero con ello nada se va a lograr. Hay que desarmar la "maquina de impedir" que hoy existe en la Municipalidad y que espanta a los empresarios del rubro.

Es importante trabajar codo a codo con los mismos jóvenes, con los empresarios y con todos los sectores involucrados.

Lo que hace el Concejo hoy es normar la actividad y es correcto, pero ello no va a solucionar el principal problema y es que nuestros chicos deciden irse a otras localidades por falta de alternativas en la ciudad, y ya sabemos los riesgos que ello implica.

Hay que legislar con la perspectiva desde las necesidades de los jóvenes, es preferible no llorar una vida a que un vecino se enoje por que la música está un poco mas "fuerte" o no puede dormir. Esto último sí se logra legislando como se está comenzando a hacer, pero no va a resolver el grave problema que significa que nuestros hijos busquen alternativas en otras ciudades o localidades por acá nadie quiere venir.

Se está errando nuevamente el camino, la ordenanza 4314 vigente no sirve para nada, la que se comienza a discutir solo va a cumplir con uno de los aspectos de la problemática, pero el que más nos duele, el que más angustia le trae a los padres y el que más se tiene que hacer hincapié, no está contemplado en la nueva ordenanza que se comienza a discutir.

Aspiramos a que los concejales entiendan que es necesario asesorarse bien, recurrir a fuentes mucho más preparadas y poner el foco principal en nuestros chicos, los demás es solucionable. Los jóvenes deben tener alternativas en la ciudad, la política la debe crear, no es cuestión de "usarlos" solo para obtener el voto a la hora de una elección, hay que ser responsables y encontrar las alternativas, el proyecto así como fue presentado en fecha 27 de Noviembre de 2024 a las 8:20 AM, no va a solucionar nada.