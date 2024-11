Perotti le "consigue" a Pullaro los votos necesarios para que se apruebe la ley para la Reforma Constitucional.

Maximiliano Pullaro está a las puertas de conseguir la Reforma Constitucional que lo habilite a una reelección. Lo intentaron casi todos los gobernadores desde el retorno de la democracia pero nunca lograron los votos en la Legislatura.

El tema se terminaría este viernes cuando el oficialismo logre los 34 votos necesarios para llegar a la mayoría especial. Además de los 28 diputados de Pullaro, acompañarán dos del bloque de izquierda que lidera Carlos del Frade (la socialista Claudia Balagué y el radical Fabián "Palo" Oliver), el cumbiero Juanjo Piedrabuena y el resto lo aportaría Omar Perotti.

En el entorno del ex gobernador dicen que no hay nada oficializado pero fuentes del oficialismo confiaron a LPO que están los votos para el viernes y eso significa que cuentan con bancas del peronismo.

Durante la semana, los dos bloques unipersonales de los celestes que responden a distintas aldeas libertarias, adelantaron que no acompañaban la reforma que impulsa Pullaro. En el bloque de siete diputados de Amalia Granata se temía algunas fugas.

"Por ahora, todos incólumne", dijeron en Somos Vida. Al diputado Omar Paredes que en la última sesión sorprendió con la abstención en la reforma judicial lo mandaron de viaje a Perú. La otra duda era el ex corredor de autos Fido Porfiri pero para evitar sorpresas, Amalia implantó una férreo disciplinamiento al punto tal que un engripado tomó litros de té de malva para estar el jueves y viernes en la Legislatura.

En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles, Pullaro logró que por primera vez el Partido Socialista confirme en público que está dispuesto a votar la ley de reforma antes de que termine el período de sesiones ordinarias.





Lo que le molestaba a los socialistas que tienen 14 diputados de 28 es que Pullaro no se comprometía personalmente con la reforma y repetía que era cuestión de la Legislatura cuando el principal punto a tratar es la reelección. Por ello, querían pasar el tratamiento para después del viernes, en extraordinarias que requiere del pedido expreso del gobernador.

Por eso, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, salió a bancar a Pullaro sin peros en una entrevista en La Política Online: "estoy seguro que Maxi va a ser el mejor gobernador de la historia de la provincia", dijo y se diferenció de los socialistas que venían condicionando el tema.

["No tengo dudas que Pullaro va a ser el mejor gobernador de la historia de Santa Fe"]

Si no median sorpresas ni contratiempos, el radical logará tener la ley de reforma este mismo viernes. A lo sumo, se pude pasar a cuarto intermedio para la semana próxima si necesitan ajustar clavijas en la negociación.

Lo cierto es que desde el Partido Justicialista dijeron a La Política Online que la posición institucional es de no acompañar; "valoramos la convocatoria del gobierno pero mantenemos el comunicado en todos sus términos", dijo su presidente Guillermo Cornaglia.

Lo cual, significa que rechazan la reforma que consideran apresurada e inoportuna, según el documento que emitió el partido. En ese sentido, un senador dijo a este medio que sería ilegítima aunque no ilegal una reforma que se apruebe con solamente votos del bloque oficialista. En la Cámara Alta Pullaro cuenta con mayoría especial sin necesidad de ir a buscar un solo voto en el peronismo.

Por otro lado, miran atentamente los movimiento de Perotti y desde el PJ advirtieron que "quien no respete la decisión del partido deberá hacerse cargo. Puede caberle la misma expulsión", dijeron.

En el perottismo no acusaron recibo pero en su entorno se preguntaron si están en contra de la reforma o simplemente porque quieren ser ellos los interlocutores con Pullaro. No es una pregunta caprichosa y todo se remonta a la pelea entre Perotti y Traferri, la mayoría de las autoridades del PJ responden al senador pero Pullaro habla con el ex gobernador.

Con información de LPO