Cococcioni: "El actual rumbo de la política en seguridad va a permanecer inalterable"

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, manifestó su "preocupación" luego del video que se conoció este domingo a última hora, en el que un grupo de personas enmascaradas, armadas y con trajes camuflados amenazan al gobernador Maximiliano Pullaro y a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

El funcionario santafesino dialogó este lunes con medios de la ciudad de Rosario y anticipó que "desde el primer momento estuvimos en contacto con el gobernador y la ministra", a la vez que confirmó que, por jurisdicción,interviene en la causa la Justicia Federal.

Cococcioni fue categórico a la hora de hacer una lectura política del hecho y en ese sentido señaló: "Si de alguna manera se quiere ver un intento, nuevamente, de condicionar mediante la amenaza de violencia el rumbo de las políticas públicas nacionales y provinciales, vamos a reafirmar que el actual rumbo de la política pública en materia de seguridad va a permanecer inalterable". "Ese es el compromiso con el electorado, con las instituciones y es la voluntad de todo el arco político al sancionar las 10 leyes para recuperar la seguridad que planteamos en diciembre de 2023".

Luego destacó el "acompañamiento sin retaceos" del gobierno nacional en las medidas tomadas hasta ahora, que incluyen controles en las cárceles, poner más policías en la calle, recuperar investigaciones y desmantelar bandas criminales.

En ese sentido, el ministro aseguró que el contacto con la cartera de Seguridad a nivel nacional y con su titular, Patricia Bullrich, es permanente en tanto evaluó que podría anticiparse una reunión que ya estaba agendada para este martes.

"Anoche nos comunicamos con Federico Angelini (subsecretario de Intervención Federal del ministerio que lidera Bullrich) para coordinar el despliegue preventivo", dijo Cococcioni, quien garantizó que se van a elevar "los niveles de alerta protegiendo blancos priorizados, sin descuidar el despliegue preventivo en procura de proteger a todos los ciudadanos".

Sobre la procedencia y la verosimilitud de las amenazas, el funcionario evaluó que "ahora tendrá que ser la investigación judicial la que establezca la seriedad de las supuestas amenazas e identifique a los autores y el lugar donde se produjeron". No obstante, evaluó que "algunos aspectos que podrían parecernos burdos no hacen que tengamos que quitarle seriedad a una amenaza: una amenaza burda no necesariamente lo es en sus consecuencias. Se toma todo con seriedad hasta que se demuestre lo contrario", ratificó.



Si dar mayores detalles por razones obvias de seguridad, el ministro anticipó que "se van a incrementar controles , requisas, identificaciones en vía pública haciendo hincapié en algunas zonas cercanas a actores del Poder Judicial, fiscalías; y, más allá de algunos puntos donde se haga énfasis, se va a elevar el nivel de alerta en Rosario y alrededores".

Bullrich: "Hay que redoblar los esfuerzos"

A todo esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que los especialistas en ciberseguridad bajaran la hipótesis de que la organización narco terrorista que aparece en el video "puede ser de Buenos Aires" y remarcó que se van a "ocupar de endurecer las condiciones en las cárceles".

En declaraciones radiales anticipó que van a "lanzar un plan para reforzar las zonas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Nosotros vamos a estar donde haya bandas y violencia. Queremos redoblar los esfuerzos contra la narcocriminalidad".

Bullrich reclamó al Congreso la sanción de la Ley Antimafias, que apuesta a penar a los que delinquen de manera organizada, en el período de sesiones extraordinarias al sostener que se trata de "un instrumento fundamental para lograr el éxito". Cabe recordar que las sesiones extraordinarias deben ser convocadas por el Ejecutivo que, además, deberá fijar el temario a incluir en ese período.



Por su parte, destacó el trabajo conjunto con el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, y reveló que hay acuerdos para "endurecer las condiciones en las cárceles".

Tras la viralización del video, Bullrich insistió: "La reacción es redoblar los esfuerzos. Generar, mantener y profundizar este régimen de alto riesgo que los tiene en las cárceles, sin los privilegios que tenían antes en las cárceles. Sin celulares, y casi prácticamente sin visitas".

Para la ministra, las restricciones generaron un cambio, por lo que la cartera que lidera tiene el objetivo de reforzar las garantías para que "estos delincuentes no tengan ninguna capacidad en las cárceles de acción".

Por último, anticipó que su Ministerio activará el protocolo de seguridad en la próxima manifestación del jueves de esta semana, que convoca parte activa del sindicalismo y vaticinó "un fin de año tranquilo".

