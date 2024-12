Canadian tuxedo: qué es y cómo llevar el traje más relajado y tendencia del 2024 europeo

La tendencia del canadian tuxedo o doble vaquero consiste, nada y más nada menos, que en crear un total look en este tejido y salir airoso. No es una tarea fácil, pues esta combinación ha estado denostada de las grandes páginas de la historia de la moda durante décadas. Sin embargo, este 2024 es más tendencia que nunca y las marcas e inconos de estilo lo reinventan en mil y una formas de llevarlo.

Su propia historia es controvertida: nació de un infortunio del actor estadounidense Bing Crosby en un hotel de lujo. La estrella se encontraba en Vancouver en un viaje de caza y cuando intentó registrarse en un hotel de lujo para dormir, los empleados le impidieron la entrada por llevar un total look denim.



La firma Levi's no dudó en hacer de esta una oportunidad comercial y le confeccionó al actor un esmoquin en el mencionado tejido, para que nadie pudiera objetar nada contra su elegancia. Así fue como nació el canadian tuxedo.



Sin embargo, después de miles de intentos de celebridades como Madonna en campañas de los 80, la princesa Diana en la nieve o Kate Moss en los 90 para Calvin Klein, la combinación aún no terminaba de cuajar. Si hay una imagen icónica que ha pasado a los anales de la moda, es aquella de Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards de 2001.



La pareja quiso marcar la diferencia con un look combinado y vaya si lo hizo. Tanto es así, que a menudo aquel vestido vaquero lavado de palabra de honor y ese conjunto a tono de blazer y vaqueros son un tema recurrente en fiestas de disfraces por parejas.

«Con un cinturón puedes evitar que parezca un disfraz», aconseja el diseñador estadounidense Todd Snyder en The New York Tiimes a quienes quieran replicar la silueta. Pues hacerlo en 2024 no solo es fácil, si no también muy tendencia, pero solo si sabes cómo.

El canadian tuxedo en 2024

«Cualquier cosa, combinada de la manera correcta está bien», ratifica Snyder. Si echamos un vistazo a cómo lo hacen las celebridades más estilosas del momento, véase Katie Holmes, Victoria Beckham, Elsa Hosk o Emily Sindlev, nos queda claro que se puede llevar bien el denim on denim y es posible alejarlo de sus orígenes como conjunto dedicado única y exclusivamente al trabajo.



Las francesas también son capaces de elevar esta tendencia hasta el olimpo de las combinaciones que adoptan las mejor vestidas. Uno de los denominadores comunes es el juego con el color: casi todas apuestan por tonos oscuros y prendas estructuradas, pero también hay quienes se atreven con el vaquero lavado, como Sindlev, que hace de la estética dosmilera su bandera y sale airosa con el resultado.

