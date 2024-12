Manuel Adorni reiteró que Ficha Limpia «va a salir» pero aclaró: «El proyecto no tenía consensos y debe ser impecable»

El portavoz de presidencia, Manuel Adorni, aclaró que el proyecto de Ficha Limpia «va a salir», luego de que La Libertad Avanza sea acusado de tener un acuerdo secreto con el kirchnerismo. Lo que sucedió es que ocho diputados de la bancada libertaria se ausentaron a la sesión especial para tratar la iniciativa, la cual prohíbe a dirigentes políticos postularse a cargos en caso de tener una condena en segunda instancia, como le sucede a Cristina Kirchner.

«El proyecto no tenía consensos y debe ser impecable. Va a haber un consejo de expertos y juristas, junto con Alejandro Fargosi, que nos van a ayudar a que haya una ley que no favorezca a los malos», aseveró el comunicador en LN+, y agregó: «Ficha limpia va a salir, va a ser una realidad. Apuntamos a que todo lo que hagamos sea la mejor versión de lo que se pueda hacer».

En este mismo sentido, Manuel Adorni explicó que, desde la lógica política, al Gobierno le conviene que se apruebe esta ley para no competir con Cristina Kirchner: «Ellos nos acusan de no querer sacado o de un pacto con no sé quién. Esto de creer que queremos polarizar con Cristina… les diría que desde la lógica política no nos conviene porque es la única que llega al 15% de los votos», planteó.

Seguido a esto, aclaró que el llamado a sesiones extraordinarias, donde se trataría el proyecto de Ficha Limpia y el Presupuesto 2025, todavía no está confirmado. De hecho, explicó que todavía está en evaluación qué harán sobre este asunto y el temario con todas las iniciativas a tratar, algo que será una decisión exclusiva del presidente Javier Milei.

Mafias y amenazas

A raíz de un video sobre una supuesta amenaza de narcos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el que extorsionaron con matar gente, el vocero presidencial exigió que salga la ley antimafias para terminar con este tipo de prácticas extorsivas: «Nosotros lo que queremos con la ley antimafias es terminar con las mafias y lo que ocurre en muchos lugares de la Argentina».

«El haber bajado el 80% de los homicidios en Rosario y tener una lucha contra el narcotráfico como se les dio el 10 de diciembre no es gratis. Hay un montón de intereses que se han tocado. Hay un sector del país que quiere seguir así porque eran mafiosos, terroristas o corruptos», completó Manuel Adorni al respecto.

Con información de www.elintransigente.com