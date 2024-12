Se conoció qué dijo la China Suárez sobre el escándalo con Pampita en el motorhome

Nueve años después, el escándalo de la China Suárez y Pampita en el motorhome volvió a estar en boca de todos gracias a Wanda Nara, que mostró un chat privado con la actriz en el que le cuenta cómo sucedieron realmente la cosas en el set de filmación de la película “El hilo rojo”.

Según María Eugenia, la modelo quiso matarla. “Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. (...) A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”, se leyó.

Suárez, que está nuevamente envuelta en rumores de romance con Mauro Icardi, sostuvo que Carolina Ardohain es mala persona. “Luciana (amiga de Pampita) estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que ella mintió, pero que es su amiga y que está loca. No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre. Cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve”, añadió. Por último, la joven remarcó que “le daba igual que la gente la quiera”.

Fuente: TN