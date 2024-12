No viene el TC en 2025: un mazazo en la economía de Rafaela

Este fin de semana, el Turismo Carretera puso fin a la temporada 2024, coronando a Julián Santero como el nuevo campeón de la categoría. No sin polémica, con lo ocurrido con los hinchas del “Chivo”, tirándole papelitos al Mustang de Mariano Werner, tapándole el carburador y dejándolo sin chances para el campeonato. Pero, en Rafaela, el TC fue noticia un día antes de la competencia en La Plata.

Como reguero de pólvora se difundieron las declaraciones de Hugo Mazzacane, el actual presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Mientras se llevaban a cabo los entrenamientos en el “Roberto Mouras” de La Plata, lanzó unas declaraciones que se multiplicaron en las pantallas de los celulares de todos los rafaelinos: “Rafaela no tiene fecha para 2025. Ya lo hemos conversado con el gobernador y con las autoridades”.

Las posibilidades de que no llegue la máxima categoría del automovilismo nacional a Rafaela ya había empezado a aparecer en los últimos años. Es que la ACTC había empezado a reclamarle a la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela que realice obras en el lugar. Algunas se habían empezado a negociar con la Provincia, pero nunca se concretaron. Y, pasado el tiempo, la ACTC dijo basta.

La fecha de Rafaela es la única que aún la gestiona una asociación civil sin fines de lucro, como Atlético de Rafaela. En el resto de los lugares, las provincias fueron “comprándole” las fechas a la ACTC, quien se garantiza del dinero y le traslada el “riesgo empresario” al estado provincial. El caso más emblemático fue Paraná, que la organizaba el Club de Volantes Entrerrianos y perdió la fecha en 2023. Volvió en 2024, con el apoyo provincial.

Las palabras de Mazzacane parecieran apuntar a lo mismo: ¿Para qué avisarle al gobernador, sino?



El impacto económico en Rafaela

Más allá de que Rafaela es una fecha tradicional en el calendario (se corre desde 1953 aquí) y que es muy pedido por los corredores, el atractivo no es solo deportivo. También es económico.

El hecho de que se sepa que no se correrá el TC ni una vez en 2025 (hubo años de dos carreras en la ciudad), sin lugar a dudas, tendrá un impacto en la economía rafaelina. Es que es, junto con el Sueño Celeste (el torneo infantil de fútbol que organiza Atlético de Rafaela), los mayores eventos turísticos de Rafaela a lo largo de todo el año.



En junio de este año estuvieron presentes las categorías de la ACTC. Tras lo cual, como es (era) costumbre, se realizó una evaluación de lo que había dejando ese evento en la ciudad. En ese contexto, se indicó que estuvieron presentes 30 000 personas durante 3 días, casi lo mismo que en 2023 (hubo años de 50.000). La mitad de ellos fueron visitantes, no solo espectadores, sino también integrantes de los equipos, directivos, etc.

En 2024 hubo un movimiento a la economía rafaelina de unos $2.000 millones de pesos. Unos dos millones de dólares que no estará en la economía rafaelina en 2025. Esto es gastos en supermercados, estaciones de servicio, gastronomía, etc. Un promedio de 150.000 pesos por personas. No solo estuvieron ocupadas las 1049 camas de la hotelería rafaelina, sino también de la zona, llegando hasta Esperanza, Sunchales y Santa Fe.

Todos ganaban. Menos Atlético, que es el que tiene el autódromo en su poder. Y es el que debería afrontar la inversión para que regrese la categoría.



Hay una propuesta en marcha: una propuesta en obras para que regrese no solo el TC, sino también las competiciones internacionales, con el sueño del regreso de las Indy, como en el 71. Para ello, deberían llegar fondos no solo estatales (municipales y provinciales), sino también privados. Pero sería un proyecto a largo plazo, que incluirían varias cosas.

¿Se concretará?

