Ramiro Marra le bajó la tensión que hay entre LLA y el PRO tras el fallido debate por Ficha Limpia: «Hay que buscar consensos»

El legislador porteño Ramiro Marra, referente de La Libertad Avanza (LLA), destacó las «buenas intenciones» que han prevalecido entre los distintos sectores políticos durante el año y llamó a construir consensos para avanzar en proyectos que beneficien al país. En declaraciones a Radio Rivadavia, subrayó que tanto oficialismo como oposición deben «trabajar en mejores proyectos» y encontrar un «punto de consenso» que permita alcanzar soluciones efectivas.

Sobre Ficha Limpia: «Es un debate necesario»

Uno de los temas centrales en la agenda legislativa, según Ramiro Marra, es el proyecto de Ficha Limpia, el cual busca impedir que personas con condenas judiciales puedan presentarse como candidatos. Aunque esta iniciativa opositora no logró quórum en la Cámara de Diputados en sus últimos intentos, el dirigente libertario consideró que «es parte del debate legislativo que se tiene que dar».

«En estas discusiones pueden aparecer diferencias sobre qué proyecto es mejor«, señaló Marra, al tiempo que enfatizó que el debate debe centrarse en el fortalecimiento de las instituciones y no en atacar a individuos específicos. «Corruptos hay en todos los partidos políticos. Nos tenemos que encargar del proyecto de Ficha Limpia, pero no tiene que estar enfocado en ninguna persona, tiene que ser en general«, afirmó, en un claro mensaje que busca despolitizar el tema en medio de especulaciones por la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rechazo a las sospechas sobre LLA

En sus declaraciones, Ramiro Marra también salió al cruce de las críticas que apuntan a las supuestas intenciones de La Libertad Avanza en relación al tratamiento de Ficha Limpia. «No tiene sentido tener sospechas sobre nuestras intenciones. Una cosa es la Ficha Limpia y otra son las diferencias que tenemos con el kirchnerismo«, argumentó, destacando que su espacio político se encuentra enfocado en trabajar en propuestas concretas que impulsen la transparencia y la justicia.

El legislador libertario concluyó reafirmando la necesidad de «dejar de lado las especulaciones políticas» y concentrarse en los desafíos urgentes del país. «Debemos buscar acuerdos que realmente hagan la diferencia para los ciudadanos, sin importar las banderas partidarias«, remarcó.

