Jornada de testeos gratuitos en el Hospital “Dr. Jaime Ferré” en conmemoración del Día de la Respuesta al VIH y SIDA

Con motivo del Día Mundial de la Respuesta al VIH y SIDA, el Hospital organizó una jornada de testeos gratuitos, sumándose a las estrategias de prevención y acompañamiento a personas que viven con VIH implementadas desde la salud pública en la provincia de Santa Fe. Esta actividad se desarrolló bajo el lema internacional “Sigamos el camino de los derechos”, con el objetivo de promover la concientización y el acceso a la detección temprana del virus.

El VIH se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección. También puede transmitirse por compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes, y durante el embarazo, el parto o la lactancia, si no se toman los cuidados necesarios. Aunque no tiene cura, el Tratamiento Antirretroviral (TAR) permite que el virus no se multiplique y afecte la salud, logrando que las personas que lo reciben mantengan una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus. Además, los pacientes que siguen el tratamiento y se mantienen “indetectables”, no transmiten el VIH por vía sexual.

La Dra. Sandra Cappello, médica infectóloga, destacó los avances en la lucha contra el virus, mencionando la sanción la “nueva Ley Nacional de respuesta integral al VIH”, centrada en los derechos humanos y en la eliminación del estigma. “Aunque hemos avanzado en tratamientos y prevención, seguimos enfrentando nuevos casos, lo que nos obliga a reforzar los esfuerzos”, explicó la especialista.

La infectóloga también enfatizó que, si bien el SIDA – enfermedad avanzada del VIH –, es cada vez menos frecuente, todavía se diagnostican casos tardíos. “Como médicos, nos hace pensar en que estamos fallando en el acceso al testeo y a la detección temprana, que es fundamental”, señaló.

En cuanto a la prevención, además del uso de preservativos, resaltó la importancia de garantizar que todas las personas diagnosticadas accedan a tratamiento, ya que la supresión viral convierte a los pacientes en intransmisibles.



Respecto a la realidad local, la Dra. Cappello destacó el aumento de casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. A pesar de los esfuerzos en educación y disponibilidad de recursos, señaló que aún existen barreras para la prevención. “Si bien se habla mucho y en forma más clara que años atrás, no se logra la implementación. Todos sabemos que una de las mejores estrategias para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el uso de preservativo, pero la realidad es que no se utiliza”, indicó.

En ese marco, la jornada de testeos gratuitos tuvo como objetivo subrayar la importancia de continuar con campañas de prevención y diagnóstico temprano, para que las personas conozcan su situación y puedan acceder al tratamiento adecuado, ayudando a reducir la transmisión del VIH.

