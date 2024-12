Río Negro busca modificar su Código Electoral con el tratamiento de Ficha Limpia

La provincia de Río Negro buscará modificar su Código Electoral con el tratamiento del proyecto de ley Ficha Limpia, con el objetivo de prohibir candidaturas a cargos públicos a quienes hayan cometido delitos dolosos e incluso tampoco tendrán la posibilidad de ocupar cargos partidarios mientras dure su condena. La iniciativa es del gobernador Alberto Weretilneck, quien aseguró que «no hay lugar para los corruptos».

De esa manera, se trata del primer proyecto de Ficha Limpia que no contempla sólo delitos de corrupción y en perjuicio del patrimonio público, sino también aquellos de índole privada. Bajo ese marco, la propuesta ya se encuentra dentro de la Legislatura provincial y plantea la modificación de dos artículos de la Ley 2.431, la cual está relacionada con el Código Electoral y los Partidos Políticos.

En ese sentido, a través de su cuenta de X, el mandatario de la provincia patagónica aseguró: «Quienes hayan cometido delitos dolosos, quedarán inhabilitados para ser candidatos a cargos electivos, es una manera de mejorar la calidad institucional de la provincia». Se trata de una propuesta única a nivel nacional por el hecho de que contempla todos los delitos dolosos, incluso delitos menores contra las personas y no solamente contra la Administración Pública.

Bajo ese marco, el proyecto busca prohibir las candidaturas a cargos públicos o partidarios de personas condenadas por delitos dolosos. Esta restricción aplicaría a quienes tengan una sentencia judicial en segunda instancia. La prohibición se extendería por el plazo que dure la condena, contando desde que el tribunal de impugnación provincial dicte la sentencia confirmatoria. También aplicaría si la sentencia penal queda firme porque la persona imputada no interpuso impugnación.

No obstante, se exceptúa a las personas condenadas por delitos de honor, como calumnias e injurias. Asimismo, no podrán aspirar a cargos electivos quienes hayan sufrido inhabilitación mediante juicio político u otros procedimientos como expulsión, destitución, remoción o inhabilitación del cargo o de la función pública.

Ficha Limpia: el fracaso del Congreso

Luego de que algunos diputados no dieran quórum en el Congreso para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, el tema quedó fuera de lo que el Gobierno buscará tratar en sesiones extraordinarias. De esa manera, los legisladores debatirán seis proyectos entre el 5 y el 27 de diciembre. El Presupuesto 2025 tampoco forma parte de dicho temario.

De hecho, la caída del tratamiento de Ficha Limpia generó nuevos quiebres entre los diputados del PRO y los de La Libertad Avanza. A tal punto que el líder de los legisladores amarillos indicó: «Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire». A lo que sumó: «Si a nosotros la semana anterior nos decían que el Gobierno, por estrategia, no lo quiere acompañar, uno puede decir si tienen o no razón, pero no hubiéramos llegado a una sesión teniendo la expectativa que sea una sesión de minoría».

Con información de www.elintransigente.com