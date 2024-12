Guillermo Francos aseguró que Javier Milei tiene una «enorme posibilidad» en las elecciones 2027

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que Javier Milei tiene grandes posibilidades de continuar en su cargo. Según él, el actual presidente podría seguir liderando el Poder Ejecutivo de cara a las elecciones de 2027. De hecho, remarcó: «Ningún presidente que tenga éxito va a dejar en un primer período cuando puede seguir avanzando en su proceso transformador«.

En una entrevista con Newsweek Argentina, el jefe de los ministros habló sobre el futuro político de Javier Milei. También se refirió al papel de la oposición, particular mente a Cristina Fernández de Kirchner. Por último, habló sobre la visión internacional. De esa manera, comenzó explicando que ve al 2025 como «un año de enormes oportunidades económicas para la Argentina». «Yo creo que, en virtud de todo lo que sembramos en legislación, en nuestro primer año de gobierno, los resultados ya se están viendo. Ahora, los efectos son claros», subrayó.

A su vez, respecto a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el año próximo, Francos sostuvo: «Con el PRO en particular, hay chances de armar algo. Tal vez con un sector de radicalismo también». Además, manifestó que «ya hay conversaciones» aunque «ninguna muy definitiva» por el momento.

Al mismo tiempo, indicó: «El presidente ha generado un nivel de adhesión personal y de liderazgo muy importante. A esto se le ha sumado también lo que hemos padecido en el Congreso, y la gente tiene muy claro que el presidente Milei necesita más fuerza parlamentaria propia». Sin embargo, admitió que augura un «futuro político» acompañado por el actual mandatario nacional.

En ese sentido, contó: «Me imagino acompañando al presidente Milei en este proceso de transformación política de la Argentina y teniendo en cuenta, por supuesto, la altura de la vida en la que estoy». Además, añadió: «Planteamos un cambio muy importante en la Argentina que muchos jóvenes siguen, y tal vez esa sea una de nuestras ventajas competitivas en lo electoral».

Bajo ese marco, admitió que imagina a Milei yendo por la reelección en 2027: «Yo lo veo al presidente ante la posibilidad de un segundo mandato», aunque fue precavido y advirtió: «Hablar ahora de eso tiene algo de utopía, porque uno no sabe cómo va a terminar. Pero tengo el convencimiento de que todo va a ir muy bien».

Sobre Cristina Kirchner y la oposición

«El Gobierno percibe políticamente que no hay en la oposición figuras que se impongan», señaló Francos en otro apartado de la entrevista. En ese sentido, sostuvo que la figura de la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, apareció «liderando una parte del peronismo», pero «no todo». Además, reflexionó: «Al Gobierno no le viene mal confrontar un modelo viejo con una propuesta nueva».

Francos sobre la visión internacional de Argentina

El Jefe de Gabinete aseguró que «el impacto» del Presidente a nivel internacional significó mucho. De hecho, remarcó: «Cambió la relación entre Argentina y el mundo». Según él, el mandatario argentino «se convirtió en una especie de figura internacional que aboga por las ideas de la libertad a fondo y por el rol del Estado pequeño que no interfiera con la actividad privada».

Tras ser consultado sobre si cree que exista un peligro de aislamiento de Argentina frente a un dogmatismo ideológico fuerte, el funcionario nacional insistió: «El presidente maneja eso con mucha convicción, pero también con mucha inteligencia. Basta ver su participación en el G20 donde todos estaban esperando a ver cuál era la posición de Milei».

Con información de www.elintransigente.com