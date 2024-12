El tremendo cruce entre Guido Süller y Virginia Gallardo al recordar sus romances con Ricardo Fort: “Quedó resentido”

uido Süller revivió una vieja polémica al hablar sobre su pasado amoroso con Ricardo Fort. El mediático estuvo como invitado en Poco correctos (eltrece) y protagonizó un fuerte cruce con Virginia Gallardo, una de las ex parejas del chocolatero.

Durante la entrevista, Guido Süller recordó su relación con Ricardo Fort y aprovechó para tirarle un palito a Virginia Gallardo. El mediático puso en duda el romance de la bailarina con el chocolatero y reveló insólitos detalles de la intimidad del millonario.



En su paso por Poco correctos, Guido Süller contó que aún conserva las cartas manuscritas y firmadas por Ricardo Fort. Por su parte, Virginia Gallardo encendió la mecha y soltó: “Empezó con vos y terminó conmigo”.

Esa frase sirvió como detonante y Guido Süller estalló de bronca. “No, no salió con vos”, aseguró desmintiendo el romance entre la bailarina y el empresario. “Ella y Ricardo nunca tuvieron relaciones sexuales”, lanzó sin filtros ante las cámaras para demostrar que el noviazgo no fue real.

Acto seguido, Virginia contraatacó. “¿Pero cómo sabés? ¿Estabas en la cama vos?”, preguntó Carmen Barbieri añadiendo leña al fuego. “Quedó resentido porque a mí me pidió casamiento y a él no”, lanzó Gallardo para defenderse.

Sin embargo, Guido no dio el brazo a torcer y dio sus argumentos para sostener su teoría de que ese romance nunca existió. “Ricardo tenía una característica física en sus genitales. Una vez le pedí que me diga cómo la tiene y ella me respondió: ‘Anda siempre desnudo, todos se la vimos’”, contó el comisario de abordo.

A pesar de las advertencias de que cuide su lenguaje, Süller agregó: “Le pregunté ‘¿cómo la tiene parada?’”. Rápidamente, Virginia Gallardo pidió que deje el tema ahí y Carmen Barbieri se sumó a la censura para evitar que Guido siga diciendo barbaridades frente a cámara.



CÓMO FUE EL ROMANCE ENTRE GUIDO SÜLLER Y RICARDO FORT

En su paso por Luzu TV, Guido Süller reveló detalles de su romance con Ricardo Fort. “Fue en Búnker, una disco... yo estaba triste porque venía de una relación, sufriendo y dije ‘voy a ir a bailar’. Fui solo y no quería conocer a nadie. Estaba bailando y se me acerca un morocho extremadamente divino y me dice ‘¿bailamos?’”, había relatado.



El conmovedor mensaje de Guido Süller en el aniversario de la muerte de Ricardo Fort

“Lo miré de arriba a abajo y le dije ‘no, gracias’. Y decirle que no a él... ¡que a Ricardo le digan que no! ‘Te estoy sacando a bailar’ me dice. ‘Y yo te estoy diciendo que no’, le respondí. Se me acerca al oído y me dice: ‘soy dueño de una fábrica de chocolate’. Yo le dije ‘qué vas a tener vos si no tenés ni sombra de bigote, nene’”, agregó sobre su primer encuentro con Fort.



Luego, continuó con su anécdota: “Me dijo ‘si a las 6 de la mañana no estás con nadie, te llevo y te muestro la fábrica’. Se hicieron las 6 y me tocó el hombro... ‘son las 6 y te había dicho que te iba a mostrar la fábrica’. Yo le dije ‘bueno, qué colectivo nos lleva y me contestó: ahí está mi auto. Un auto que llegaba de acá hasta allá”.

Guido Süller reveló que Ricardo Fort le "pegó"

Guido Süller agregó más detalles: “La cortina estaba cerrada, golpea y sale un señor que se ve que estaba durmiendo. Cuando entre a la fábrica... el olor a chocolate. Me mira y me dice ‘vamos al subsuelo’... era el depósito. Las paredes forradas de piso a techo de cajas. ‘Bueno, agarrá’, me dijo”, continuó. “Cuando estábamos por salir de la fábrica, se me paró adelante. ‘Te lo podés llevar, no sin antes darme un beso’”.



“Me dio un beso que no fue ni piquito ni chupón. Después, me dice ‘te llevo a tu casa’. Había que intercambiar teléfonos y él me dio su tarjeta y yo no tenía ni un papel. Hace poquito la encontré. Desde el año 1988... y pienso cuánta agua debajo del puente que pasó”, concluyó.

Fuente: Via Pais