Rafaelina confiesa en LuzuTV que engaña a su marido con su jefe

“Juli” de 34 años que vive en Rafaela y empleada de una fábrica, llama a la sección “dedos calientes” de Nadie Dice Nada (NDN) , donde contó que engaña a su marido con su jefe, y le pide consejo a los conductores del programa de streaming que se trasmite por Luzu TV

Según la historia que cuenta “Juli” dice tener una relación con su jefe, ambos casados, con hijos, que se encuentran en transitando un “enamoramiento de un año y medio” y que su marido no esta enterado de esta situación.

LA CHARLA FUE ALGO ASÍ

Nico: ¡Hola! Hola. Hola, ¿cómo te llamas?

Juli: Juli.

Nico: Juli. ¿De dónde sos?

J: De Rafaela.

N: Perfecto, Santa Fe.

J: Santa Fe, sí.

N: Excelente. ¿Sos hincha atlético, Rafaela?

J: No, la verdad que no, no me gusta el fútbol, pero bueno.

N: Ah, tampoco. ¿Cuántos años tenés? 34.

N: 34. ¿A qué te dedicas?

J: No te puedo decir.

N: ¿Cómo?

J: Trabajo en una empresa.

N: ¿Cómo no te puedo decir qué?

Santy: ¿No querés que la gente sepa que sos vos?

J: Claro.

Flor: Uy, me gusta porque significa que nos va a contar algo íntimo, interesante y picantoso.

J: No te puedo decir.

Martin Garabal: El narcotrafico.

N: ¿Qué es lo que llamás para contar, Juli?

J: Bueno, necesito que me ayuden con una decisión.

J: Yo trabajo en una empresa hace un tiempo y resulta que estoy casada y estoy teniendo una historia con mi jefe hace casi un año y pico. Y nada, nos terminamos de contra enganchando los dos.

J: Y bueno, no sé qué hacer, si dejar el trabajo, si dejar la relación y fingir demencia o no sé.

S: No, mira, Flor siguió. Es un quilombón, Ami.

F: I feel you.

N: A ver. ¿Vos estás casada?

J: Sí, y el también.

N: ¿Hace cuánto? ¿Cómo? ¿Hace cuánto estás casada?

J: Diez años.

F: ¿Y él?

F: ¿También? ¿Y tienen hijos?

J: Sí.

G: Perdón, una pregunta. ¿Vos dijiste tu nombre real o dijiste un nombre de fantasía para que el caso sea un poco más anónimo?

J: Claramente nombre de fantasía.

F: Ah, muy bien, muy bien. Che, y para. ¿Y ahora?, ¿Vos estás con tu jefe y sienten que van en serio, que están enamorados?

J: Sí.

S: Bueno, tengo una pregunta. ¿Se conocen entre sus parejas?

J: No.



G: Che, perdón, acá el chat, hoy lo estoy leyendo por primera vez en mi vida, estoy leyendo el chat. Dicen, no, córtenle. Qué putas, no, no, son dos forros, sáquenlo. No, no. No, pará, pará. No se hagan los…

N: ¿Qué caso quieren escuchar? Hola, le compré algo a mi abuelita. ¿Se lo doy hoy o se lo doy mañana?

Momi: Pará, el tema es si ustedes se van a hacer cargo de los que les pasa a ambos dos. ¿Y en qué situación están?

F: Siento que esto ya lo vi.

N: No, pero esto pará, diez años de matrimonio. No tiene punto de comparación, pero se van a hacer cargo.

S: Pero yo quiero saber una cosa. A ver, ¿qué te pasa a vos con tu jefe más allá que vos dijiste, nos regarchamos? O sea, ¿hay sentimientos de amor?

J: Sí, re. Como que al principio no queríamos, negado, negado, negado. Y ahora re, sí. Viste, cuando uno lo quiere negar y nada, pasa.

N: Total. Hace cuánto viene esta historieta?

G: Un año creo que dijo.

N: ¿Un año?

J: Más. Ah, están…

N: Che, ¿y tu marido sospecha algo? ¿o serapio?

J: Sí, serapio creo.

S: Ah. Ah. Tengo una pregunta porque ustedes hicieron ya como… A ver, ¿están cogiendo también, no sé, ya meten algunos planes medio doble vida, ¿entendés? Como de amantes, no sé, che, una escapadita a tal lugar que nadie se entere.

J: Sí, re.

M: Ah. No, entonces…

N: Pregunta, ¿cuál fue la excusa más absurda que le pusiste a tu marido para explicar algo?

J: No, lo que pasa es que nunca tuve que dar explicaciones.

N: Ah, cuando te fuiste ese fin de semana, ¿qué le dijiste?

J: De laburo.

N: ¿Y sabía, o sea, de laburo, y viajaba tu jefe?

J: Y no, la verdad es que no me preguntan.

S: Claro, él no debe saber nada, ¿no?

J: No. De comillas, porque bueno, claramente no es sana sabiendo esto, pero…

F: Te hago una pregunta, Marian, no sé si dijiste que eras Marian, pero era un nombre de mentira, así que bueno, Juli.

Vos decís que él está Serápico ante esta situación, como que un poco lo sospecha.

S: No, no, no sospecha.

F: Y vos, ¿qué pensás?

N y S: No, no, no sospecha nada. Ah, no sospecha ni en pedo. Claro que no sospecha nada.

F: Y a él, ¿lo ves enamoradísimo y sigue como en la cresta de la ola? ¿O claramente hay algo que está pasando en ese matrimonio? ¿Y algo está pasando?

J: O sea, está mal lo que estoy haciendo, pero no soy la culpable de todo.

F: No, no, obvio, pero yo no digo eso, ¿eh?, Solo digo…

J: O sea, uno llega a estos puntos por no estar bien entre los dos.

F: Es que por eso te preguntaba, digo, ¿hay algo que está pasando también en el vínculo? Y que el otro también es… Bueno, no sé si decir cómplice, pero son ambos protagonistas de lo que les está pasando.

MG: No, si es una relación que está desgastada, pero hay afecto. Por ahí la estructura de la relación te sirve para alguna cosa, pero dejó de pasar otra, que es la que estás viviendo con tu jefe.

N: A ver, Juli, vos estás llamando y te estás exponiendo a ser juzgada. Te voy a juzgar. Para mí está mal lo que está haciendo. Chicas, un año que está… Está mal.

M: El tema es ese. ¿Qué te pasa a vos con tu marido? ¿Seguís sintiendo amor? ¿Crees que seguís con él por un tema de, no sé, de costumbrismo, familia?

S: Igual, perdón, a ver, decimos está mal, pero…

J: Sí, mami, ¿no? No estoy mirando.

MG: Sí, sí.

J: Con el teléfono.

S: Ah. No, no, igual… A ver, es entendible, digo, uno puede juzgar… Pero debe ser muy difícil también romper un matrimonio de diez años porque te enamorás de otra persona. O sea, y a ver…

N: Pero un año ya va.

S: No, no, pero te juro que es muy normal, o sea, en el transcurso de no saber qué hacer, para mí en ese… Che, me enamoré… O sea, no sé, empecé a coger con alguien, dije, bueno, cogí una, dos, tres veces, me enganché, viajé, me enamoré. Boludo, o sea, debe ser muy complicado también decir, che, bueno, me separo yo, te separá vos, ¿qué hacemos?

F. No sé. No, y no solo eso, sino que también te la jugás. Te separás, empezás a salir con tu jefe abiertamente. Y es un vínculo que no sabés también si va a fluir ni cómo se van a llevar porque…

S: Bueno, igual van más de un año.

F: Sí, pero no están compartiendo la realidad. Están compartiendo una realidad a medias que es a escondidas.

MG: Claro. Es diferente, digo, presentarte también en…

F: Lo que nos gusta es lo clandestino.

J: Claro, exacto.

MG: Perdón, de igual manera serían dos decisiones por separado. Claro. Acá no estamos pensando en, me separo de mi marido para estar con mi amante. Es, me separo de mi marido porque es una cagada sostener un vínculo sostenido en el tiempo. Una mentira, un engaño, un desdoblamiento, porque la verdad que va a sonar raro, pero el principal perjudicado cuando está engañando también es el que está engañando, más allá del engañado, porque sostener eso en un ámbito donde vos tenés que estar, vos con tu pareja tenés plena confianza, y si estás engañando hay un estrés, hay una angustia. Entonces la decisión no es uno u otro, es, che, planteo qué es lo que me pasa con mi marido para ser honesto.

MG: Digo, más tarde que nunca, es mejor que sea tarde que nunca, y después ves qué pasa con tu jefe si estás enganchado.

S: Juli, yo tengo una pregunta, vos dijiste recién esto, no sé si es una cosa de que les gusta lo prohibido, vos podés detectar, por ejemplo, si estás enamorada, vos proyectás algo con tu jefe, o decís, che, mira, me divierte esto.

J: Nos juntan un montón de cosas, porque más allá de que se sienta lo que se sienta, bueno, primero que estamos casados, segundo, que laboralmente sería imposible tampoco poder estar abiertamente, y nada.

F: Perdón que te interrumpa, ¿pero por qué imposible?

J: Justamente por la posición de cada uno, es imposible.

N: Hay dos cosas acá, es lo que decía Martín, o sea, tu vínculo ya está, eso, siento, perdón, por ahí estoy prejuzgando, pero si estás hace un año culiando con otra persona, separate. Más, por eso te digo, más allá de si está bien o no, si podés salir o no con tu jefe. No, incluso para… Tu matrimonio está liquidado, amiga.

M: Para vos debe ser un estrés total, no sé cómo pudiste…

J: Pero no se sostiene con otras cosas, sí.

N: ¿Estás enamorada de tu marido?

J: No. Y de un montón de otras cosas, sí. ¿En cuáles no? Y, no sé, uno sale, en realidad en un principio fue, no sé, encontrarme con otra persona en la cama, que después de tanto tiempo volver a vivir eso, viste que uno con el tiempo va perdiendo esas emociones.

MG: Sí, está bien lo que dice.

F: Y te hago una pregunta, ¿no existe la posibilidad de sentarte a hablar con tu marido? De serle honesta con lo que…

J: No, no.

MG: Ah, ¿cómo que no? Sí. Por ahí no lastimarlo así, por decirle…

F. Capaz existe la posibilidad de, no sé, ¿a vos te gustaría cortar este vínculo que tenés con tu pareja? ¿Ya no te atrae más?

J: No lo sé. La verdad no la sé.

F: Entonces, tal vez está bueno que le plantees un interín, un impas, un tiempo, y comentarle esta situación, que necesitas algo nuevo, que no sentís el fuego que sentías antes, o volverse a reencontrar, como darse la posibilidad de estar un tiempo y pensar con más claridad sin…

MG: A los 15 minutos volver a culiar con el jefe.

S: Volverse a reencontrar, si me sigue, cogió dos veces con el jefe…

F: Pero yo a lo que voy es que creo que está bueno que le pueda contar al otro cuál es la situación y que no prive al otro, porque si no el otro también lo estás privando de decidir y de esa libertad. Está decidiendo ella por ambos, ¿entendés? Y es como… Me parece que es una relación de dos, que seguramente si pasa esto, claramente no están conectando los dos, y que está bueno que lo conversen y que se hagan cargo los dos, porque son los dos quienes están en el vínculo.

MG: Perdón, está en un modo muy conservéti el chat de Twitch, y están diciendo… Y tiene un hijo, pobre el hijo, ¿qué concha tiene que ver el hijo?

M: No tiene nada que ver, es una cosa de una pareja.

N: Pregunta, ¿tu edad la podés decir, la aposta? ¿La edad?

J: Sí, 34.

F: ¡Ay, sos re joven!

N: Perfecto. ¿Y un hijo de cuánto?

J: Eh… De siete.

N: Ok. Es bravísima la situación, o sea…

M: ¿Hacés terapia?

J: Sí, re.

F: ¿Y qué te dice tu terapeuta?

J: Y eso, como que me parece que hay que cortar de un lado, cortar del otro.

N: Sí, claro, obvio. Che, ¿y vos por qué llamás acá? ¿Qué es lo que estás buscando?

MG: Me quiero ganar las entradas para el Buenos Aires Trap. Para ir con los dos.

J: Nada, eso que les platicaba al principio, ¿qué hago? ¿Cambio de laburo?

N: No, no, habla con tu marido. Para mí es cortar con tu marido.

S: Te hago una pregunta, Juli. Si yo te pregunto hoy en día, digo, che, mirá, la verdad que tenés que terminar una de las dos relaciones, ¿vos cuál terminarías hoy?

J: Y… No, si es… Ay, no sé. No, jefe, claramente.

S Y N Ah, ¿con tu jefe?

N: Ah, ¿cortaría la de tu jefe?

J: No me gustaría, pero si hay que cortar algo, viéndolo a futuro, me parece que…

S: Bueno, pero ¿sabés qué? Alguna vas a tener que cortar.

J: ¿En algún momento?

MG: ¡Te hago una pregunta!

S: Claro, pues eso es lo que te digo. Es en algún momento, me parece a mí, que se va a tornar en que quizás, no sé, te descubra tu marido, pasa una situación así…

J: Sí, no, no, no.

MG: Se pudra toda la familia. Tenés que cortar un vínculo porque esto sostenido en el tiempo es impracticable.

O sea, no es que vos estuviste con tu jefe y te diste cuenta de que no pasaba algo en tu pareja y te separás. Estás sosteniendo algo que es tortuoso para todos los involucrados, digo. Y una cosa más, te pregunto, si te enterás que tu marido te fue infiel, ¿cómo te pega? ¿Te hace sentir menos culpa o se pone mal?

J: No, un montón de veces dije, che, ojalá se enamore de alguien y…

TODOS A LA VEZ: Ah, no, entonces…

S:Estas más regaladas, Juli.

MG: Tenés que terminar con tu marido ya.

N: Con esa frase, contundentemente, si estás enamorado, jamás pensarías ojalá que se enamore de otra persona. Cortás ya, hablás ya.

S: Al contrario, Juli, o sea, vos me parece que con lo que estás pensando tendrías que ser un poco menos egoísta y darle de verdad la posibilidad a él que se enamore de otra persona, pero dejándolo. Vos estás con alguien ya después de un año y medio que ya no es solamente sexual, porque ahí hay amor, y decís, ojalá que se enamore, pero el pibe está viviendo una vida en la que prefiere quizás no cagarte a vos y vos lo estás haciendo a escondida, sino dando a él la posibilidad de conocer a alguien y enamorarse o que le agarre esto que te está pasando a vos y decir, che, mirá, estoy enloquecida con un pibe.

M: Necesitas ser sincera con vos y serle sincera a él también.

F: Y darte tiempo también a ver qué es lo que te pasa. Creo que… Una cosa más quiero decir. Esto de… ¿Dejo el laburo o no lo dejo? ¿Estoy enamorado o no de mi jefe? Son todos chivos expiatorios que en realidad te distraen del hecho de que ya no estás más enamorada de la persona con la que te casaste. Confesar a tu marido.

TODOS A LA VEZ ¡Uno, dos, tres! ¡Chau!

