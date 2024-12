Se conoció por qué se separaron Facundo Arana e Isabel Macedo tras 10 años juntos

Isabel Macedo y Facundo Arana protagonizaron una de las parejas más queridas por la televisión argentina, la cual duro 10 años. Pero cuando nadie lo esperada, la pareja se separó y luego 15 años se pudo saber cuáles fueron los motivos.



Evelyn Von Brocke contó en Intrusos el año pasado que el principal motivo de la separación fue que Isabel Macedo le fue infiel a Facundo con un vecino del mismo edificio en el que vivían los dos juntos. "Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella”, comenzó la periodista.

De esta forma, la panelista reveló: “En su edificio se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino”.



“Lo tuve a Facundo llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella. Lo dije en su momento y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento”, terminó Evelyn.



Los fuertes rumores de infidelidad estaban en ambas partes.

Luego de la ruptura con la modelo, Facundo Arana rehízo su vida con María Susini con quien hoy tienen tres hijos juntos. Macedo, también pudo reconstruir su vida amorosa y hace unos años está con Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador salteño, por el que se fue a vivir a esa ciudad y juntos tuvieron una hija.

Evelyn Von Brocke reveló que Isabel Macedo le fue infiel a Facundo Arana y arde Troya

Fuente: TN