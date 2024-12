Lollapalooza Argentina anunció los sideshows de su edición aniversario de 2025, entre ellos, Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red, Fontaines D.C., The Marías, JPEGMAFIA y Marina Reche.

La fiesta de Lollapalooza Argentina 2025 será una ocasión para el recuerdo porque el festival celebra su décima edición en el país. Fiel a su costumbre, convertirá el Hipódromo de San Isidro en la meca de la música de la región durante el fin de semana del 21 al 23 de marzo.

Allí reunirá grandes talentos de todo el mundo en una grilla encabezada por Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, Rüfüs du Sol y Tan Bionica.

Lollapalooza Argentina 2025 anunció cuáles serán los sideshows de su edición aniversario

Cuáles serán los sideshows de Lollapalooza Argentina 2025

Para quienes siempre quieren más cuando de música se trata, el festival ofrece una serie de sideshows –recitales en formatos más íntimos y locaciones más pequeñas– para disfrutar de estos artistas más de cerca en los días previos y posteriores.

Esta vez la propuesta es irresistible: Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red, Fontaines D.C., The Marías, JPEGMAFIA y Marina Reche.

La previa vibrará al ritmo del poprock de Foster The People (20 de marzo - C Art Media), y de las canciones indie de The Marías (20 de marzo - Teatro Vorterix).

Además… para que no sea amargo el cierre de un fin de semana tan épico, ¡claro que hay opciones para la semana siguiente!

El 24 de marzo se presentará Fontaines D.C. en Niceto Club con su particular propuesta post-punk y Girl in Red llevará sus canciones de bedroom pop al C Art Media, el 25 de marzo Lollapalooza Argentina tendrá a JPEGMAFIA en Niceto Club, regresará a Córdoba el 27 de marzo con la visita de Nathy Peluso en la Plaza de la Música y cierra una semana llena de música con Marina Reche en Teatro Vorterix el 28.

Cómo conseguir entradas para Lollapalooza Argentina 2025

Habrá una preventa disponible para clientes de Santander American Express en 6 cuotas sin interés desde el 10 de diciembre, a partir de las 10 horas.

Y una venta general disponible desde el 11 de diciembre, a las 10 horas, con todos los tickets a la venta desde allaccess.com.ar.

El cronograma de los sideshows de Lollapalooza Argentina 2025

PRE LOLLA:

Jueves 20 de marzo

Foster the People - C Art Media

The Marías - Teatro Vorterix

POST LOLLA:

Lunes 24 de marzo

Fontaines D.C. - Niceto Club

Girl in Red - C Art Media

Martes 25 de marzo

JPEGMAFIA - Niceto Club

Jueves 27 de marzo

Nathy Peluso - Plaza de la Música

Viernes 28 de marzo

Marina Reche - Teatro Vorterix

Fuente: La 100