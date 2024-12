Flor de la V se despidió entre lágrimas de Intrusos: “Vivan los putos, vivan las travas y viva Perón”

Flor de la V dio un desgarrador discurso tras quedarse sin trabajo. Al aire de Intrusos (América), puso fin a los rumores de desvinculación y contó que el jueves se enteró de que ya no sería más la conductora del histórico ciclo.

“Me comunicaron que yo ya no iba a formar parte de Intrusos en 2025 y que el canal tenía otras cosas pensadas para mí”, comenzó diciendo. Aunque desmintió que la reunión haya sido “tensa”, admitió que la noticia le cayó como un balde de agua fría.

“Fue muy difícil para mí, lloré mucho, lloré desconsoladamente y no porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron bien ni conmigo ni con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera”, expresó con la voz quebrada. En este sentido, señaló: “Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia. Yo entré por la ventana y me quedé, y conocí personas maravillosas”.

Luego reparó en algunos de los trascendidos y se defendió: “Se dicen muchas cosas de mí que no son ciertas, pero siento que no tengo que aclarar quién soy porque toda la gente que me conoce sabe de mi don de gente”.

“Soy una persona cumplidora, que no se queja, que trabaja, que no genera ningún tipo de discurso ni molestia ni mal clima de trabajo, siempre trato de unir, soy generosa con mis compañeros. Siempre traté que cada uno tenga su espacio. No soy periodista, simplemente intento ser una conductora”, destacó.

Sin filtros, expuso las internas y reveló que el horario se lo dieron a Mariana Fabbiani. “Nos ha pasado de todo en este programa, nos han movido de acá para allá y la gente siempre nos elegía. Entonces, por todas estas cosas que sucedieron, ingenuamente creía que no nos merecíamos este final, que no me merecía esta forma. Ni yo ni mis compañeros...”, sentenció.

El dolor de Flor de la Ve por quedarse sin trabajo en vísperas de Navidad

Entre lágrimas, expuso: “Estamos en una fecha… va a ser Navidad. Eso no se le hace a las personas. No se hace una cosa así. Estamos siendo testigos de la crueldad humana, la gente sigue perdiendo trabajo y somos testigos. Hoy nos está pasando a nosotros y no podemos naturalizar la crueldad”.

“Yo simplemente tengo que decirles gracias a cada uno de mis compañeros. Lloro porque no saben el placer que era trabajar acá, nunca me fui enojada a mi casa. Me han hecho mejor persona”, sumó para luego destacar el rol de cada uno de ellos para sacar cada día un programa adelante.

Muy conmovida por la despedida, pero esperanzada por lo que vendrá, la conductora reveló: “El viernes me mandaron una carta documento del canal que dice el compromiso que tienen de seguir trabajando conmigo. La verdad es que me tengo que juntar, no sé cuál va a ser el futuro. No tengo la menor idea, pero ahora necesito tiempo para mí y para pensar. (...) Siento que he hecho un buen trabajo”.

“Hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud por orden médica, porque estoy atravesando un posoperatorio. Me despido de Intrusos, pero quiero agradecer al público”, sostuvo. Y cerró: “Yo creo en una Argentina más justa, más diversa, más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, de los maestros, de los estudiantes, de los jubilados porque creo en un país libre. Por eso viva la diferencia, viva los putos, viva las travas y viva Perón. Gracias”.

Fuente: TN