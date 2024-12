Nuevos perfumes de mujer que levantan el ánimo y aportan energía

¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando te hacen un regalo, lo abres y ves un perfume, te pones contenta? O cuando vas a una perfumería y empiezas a oler distintas fragancias, ¿a qué te hace feliz? Pues ese poder que tienen los perfumes de levantar el ánimo no es algo casual, tiene una explicación científica.

“El sentido del olfato es muy primitivo, nos ayuda a detectar el peligro, pero también a conectar con el placer. La conexión entre olores y emociones está profundamente arraigada en nuestra biología, porque el sentido del olfato está relacionado con el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, que desempeña un papel esencial en el equilibrio del estado de ánimo”, afirma Clara Buedo, periodista de belleza y autora de 'Historia del Perfume. Relatos olfativos del pasado' (Editorial Catarata).

Los perfumes no solo tienen la capacidad de levantar el ánimo, sino que pueden aportarnos energía y placer al trasportarnos a otro tiempo o a otro lugar. Y es que el olfato tiene memoria. “Cuando inhalamos un aroma, las moléculas odoríferas interactúan con los receptores olfativos de nuestra nariz, que luego transmiten señales a nuestro cerebro para que las procese. Así no solo identificamos y distinguimos entre diferentes aromas, sino que también nos permite asociarlos a emociones o recuerdos concretos, basados ​​en nuestras experiencias pasadas. La famosa “Magdalena de Proust”: el despertar de la memoria olfativa, el fenómeno que explica cómo a partir de un olor determinado podemos despertar un recuerdo que creíamos olvidado”, añade esta periodista especializada en perfumes.

Uno de los avances más significativos en la industria del perfume está precisamente relacionado con la neurociencia y con el poder que tienen los perfumes para levantarnos el ánimo y aportarnos satisfacción. “Los grandes emporios de materia prima para el perfume se están centrando en cómo desarrollar nuevas moléculas o métodos que impacten en nuestro bienestar mental, como Givaudan, que lleva tiempo realizando una extensa investigación científica en sus laboratorios de Ashford (Reino Unido) para analizar cómo se perciben las fragancias y cómo afectan a la forma que pensamos y sentimos. Así surgió MoodScentz™+, un algoritmo que permite a los perfumistas aprovechar el potencial de las fragancias para evocar estados de ánimo positivos”, señala la creadora de Beauty Matters.

¿Qué perfumes aportan más felicidad?

Evidentemente, no todos los perfumes aportan sensaciones gratificantes en el mismo grado, y eso va a depender no solo de nuestra subjetividad y nuestros gustos, sino también de algo más objetivo, como los ingredientes que componen esa fragancia, como confirma Buedo. “Hay estudios que demuestran que algunos ingredientes impactan de manera significativa en nuestras emociones, por ejemplo, la vainilla, que nos transmite esa sensación de confort y calidez. No en vano ha sido el ingrediente estrella de la nueva ola de perfumes gourmand tras la pandemia por esa necesidad de protección y bienestar que ansiábamos. Por otra parte, las cumarinas del haba tonka estimulan la felicidad y el buen humor. O la lavanda, que además de relajante, curiosamente resulta un estimulante sexual para los hombres”.

De acuerdo con esta especialista, un estudio realizado por la Universidad de Ginebra y Firmenich (sobre emociones y perfumes) descubrió que los olores amaderados son los que promueven una sensación de calma en el cerebro. “Los cítricos son grandes impulsores del estado de ánimo. Hay varias investigaciones que concluyen que ejercen un efecto positivo sobre la actividad de la dopamina, el neurotransmisor implicado en las sensaciones placenteras, el sueño y el estado de ánimo, entre otras”.

¿Aromas naturales o de laboratorio para?

El simple gesto de oler el perfume de la persona querida nos genera felicidad porque lo asociamos a un sentimiento placentero. Y porque lo identificamos con ella, y se sabe que los perfumes huelen de forma distinta en cada piel. Pero ¿qué tipo de aromas influyen más en nuestro estado anímico, los elaborados con esencias naturales o los que llevan notas fabricadas en el laboratorio? “Bajo mi punto de vista, sin duda, los ingredientes naturales. El elevado poder vibracional de los aceites esenciales 100% naturales (el alma de las plantas), nos aporta una información que hace cambiar los esquemas energéticos de nuestro organismo. Por una cuestión clara, si nuestra frecuencia vibracional disminuye a menos de 50 micro herzios, aparece la enfermedad (si llegamos a los 20 MHz, morimos). Si en estas circunstancias aplicamos un aceite esencial puro de rosa damascena, por ejemplo, que tiene la frecuencia más alta, 320 MHz, uno se puede imaginar el chute energético que te puede causar el aroma, y así entender su potencial terapéutico, a nivel físico, pero también metal y emocional”, explica Buedo.

Aunque este es un asunto controvertido. Theresa Levitt, investigadora especializada en la historia de la ciencia, en su obra “Elixir: A Parisian Perfume House and the Quest for the Secret of Life”, se cuestiona esta afirmación. “No olvidemos que los ingredientes naturales, como los aceites esenciales, también tienen componentes químicos, como los ésteres (presentes en la bergamota, el ylang-ylang o la flor de azahar), las moléculas del buen humor, que son euforizantes y estimulan las endorfinas, las responsables de la alegría de vivir”, concede Buedo.

“Sin embargo, hay moléculas sintéticas, como la hediona o hedione, sintetizada en 1960, aislada del jazmín y descubierta por Firmenich, que se cree que inciden directamente en los centros del placer. De un perfil aromático silencioso (se puede decir que no huele a nada prácticamente), sin embargo, despliega toda su magia en combinación con otros ingredientes o notas sintéticas, haciéndonos sentir bien. O el famoso Iso E Super, una molécula con el poder de estimular receptores específicos en el cerebro de una manera que replica el tacto físico y la sensación de querer abrazar, por eso la consideran la molécula sexy”, concluye.

Si quieres sentir un subidón de adrenalina y sentirte más feliz, hazte con alguno de estos 10 nuevos perfumes de mujer que levantan el ánimo y aportan energía.

1

Pepe Jeans Addictive

Ahora 40% de descuento

33 € EN DRUNI.ES

PROS

Buena relación calidad-precio

Es ideal tanto de día como de noche

CONTRAS

El frasco no resulta práctico para llevar de viaje

Esta fragancia levanta el ánimo por muchos motivos –solo hay que ver la creatividad de su frasco que anima a brindar y celebrar–, pero, sobre tod,o por uno de sus ingredientes estrella, la bergamota. Se trata de un cítrico revitalizante que se funde con el sándalo (otro elemento que procura bienestar), el almizcle y la gardenia.

Pero, como en el sorbo de un primer cóctel, lo que antes hueles son las notas afrutadas, gracias a la pera y al mango, que te ponen ya de buen humor, porque te transportan al verano y al disfrute. Y se mezclan después de manera armónica con la flor de naranjo. ¡Supergustosa!

Tamaño

80 ml

Ingredientes clave

Mango, gardenia y sándalo



2

Gucci Flora Orchid

Ahora 50% de descuento

85 € EN DRUNI.ES

PROS

Su originalidad olfativa

Tiene una versión recargable

CONTRAS

El frasco pesa un poco

El amarillo del frasco es toda una declaración de intenciones. Esta reinterpretación del aroma gourmand resulta vibrante y enérgico gracias a las notas de vainilla en sinergia con el acorde de ozono marino. Una mezcla superinnovadora que resalta el punto goloso.



Es un soplo de aire fresco que empodera y crea una sensación vigorizante, por eso nadie mejor que Miley Cyrus para representar todo el poder de este aroma lleno de vitalidad. Por cierto, el color amarillo del sol no es casualidad, es un recordatorio diario para abrazar la alegría, vivir con confianza y elegir siempre la positividad.

Tamaño

100 ml

Familia

Floral gourmand

3

Tous Electrotouch

Ahora 40% de descuento

45 € EN DRUNI.ES

PROS

Es una fragancia vegana

Su frasco joya

CONTRAS

Se trata de un aroma muy de día

El nombre anticipa lo que es este perfume: un chute de alegría y positividad. ¿Su secreto para levantar el ánimo? En su formulación se ha incorporado la tecnología Emotiwaves®, patentada por DSM-Firmenich y neurocientíficamente probada. Lo hace a través de componentes naturales que, sin alterar el perfil olfativo de la esencia, provoca en el cerebro sensación de energía.

Ambarada y floral, cuando te la vaporizas sientes algo así como abrazo afrutado y chispeante que resulta de fusionar con maestría la pera, el pomelo y el arándano.

Tamaño

50 ml

Tipología

Eau de parfum



4

DKNY 24/7

Ahora 49% de descuento

30 € EN DRUNI.ES

PROS

Huele a limpio

Utiliza materiales reciclados

CONTRAS

El aroma es muy sutil, y eso no le gusta a todo el mundo

Esta fragancia es sinónimo del espíritu activo y sin límites. Inspirada en la vida ‘non-stop’ de Nueva York, es una celebración del optimismo implacable, la confianza ilimitada y la frescura. Desde el momento que destapas el tapón te va a cautivar.

En las notas de salida lleva pimienta rosa y ruibarbo; en las de corazón, rosa centifolia, nardo y jazmín sambac indio. Y termina con acordes de madera de cedro y de sándalo, almizcle y ambroxan.

Tamaño

50 ml

Familia

Floral amaderada almizclada

Fuente: Telva