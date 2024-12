Viotti hizo un acto para anunciar que los pintores le dieron la segunda mano de pintura a la fachada de la Muni

En oportunidades resulta hasta llamativa la actitud de los dirigentes políticos, algunas rayan lo grotesco e inexplicable. Ayer el Intendente Leonardo Viotti inauguró una obra que bien se podría decir fue una mera "refrescada" de la fachada del edificio municipal, una obra casi intrascendente y que si bien es positivo que se haga, no da para hacer un acto al respecto, no es que inauguró un edifico nuevo ni una calle o avenida, es simplemente algunos pequeños arreglos de la fachada y el interior de un edificio existente, no nuevo.

Nos llama la atención tamaño fuera de contexto y la actitud del intendente, que reiteramos, linda lo grotesco, lindan con la de algunos intendentes o gobernadores del norte de nuestro país gobernadas por lo mas retrogrado del peronismo, lo de ayer se pareció más a un acto del formoseño Insfran que el de un intendente de la ciudad de Rafaela.

Lo mismo va para los concejales oficialistas que se prestan a este tipo de "tonterías", que en lugar de estar trabajando pierden el tiempo en tamaña estupidez.

Rafaela necesita obras importantes, no farsas disfrazadas que para nada sirven más que para que el intendente intente hacernos creer que eso es trabajo destacado. Lo de ayer no fue una inauguración de ninguna obra, fue un acto para anunciar que el pintor le dio a la pared la segunda mano y nada más.

PARA MUESTRA BASTA UN BOTÓN