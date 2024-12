El romance entre Rocío Oliva y un exfutbolista denunciado por violencia de género

Luego de su separación definitiva de Diego Maradona allá por diciembre de 2018, dos años antes de su muerte, a Rocío Oliva no se la había vuelto a ver enamorada. Al menos públicamente.

Pero tal parece que eso fue hasta ahora, dado que recientemente se la pudo ver muy acaramelada junto a Néstor Ortigoza.

De acuerdo al video viralizado en X -ex Twitter- por el usuario Furia Negra, a Oliva y el exfutbolista de San Lorenzo poco les importó que alguna cámara de algún celular los filmase juntitos y a los besos en lo que parecería ser un boliche.

En tanto, hay quienes aseguran que para ellos la noche no terminó allí, ya que de acuerdo a testigos del lugar se habrían ido juntos con rumbo desconocido.

Vale recordar que Ortigoza, si bien es una figura del club de Boedo, en su vida personal fue denunciado por violencia de género por su expareja, Lucila Cassieu, tras presentar videos donde se lo ve al exfutbolista en situaciones violentas incluso frente a sus hijos.

Rocío Oliva reveló por qué no tuvo hijos con Diego Maradona: "Siempre me decía que..."

A mediados de este 2024, Rocío Oliva abrió su corazón en un móvil con Mañanísima (El Trece) al hablar sobre su relación con Diego Maradona. En un momento de la charla sorprendió a todos al contar por qué no tuvo hijos con el astro del fútbol con quien estuvo en pareja durante 7 años.

La entrenadora reveló que era un tema recurrente de conversación en la pareja. “Hablamos de tener hijos”, afirmó. Sin embargo, ellos charlaban al respecto, pero no tomaban la decisión firme de avanzar con esa posibilidad.

Rocío recordó que ella no se sentía del todo convencida por una cuestión de edad ya que era muy joven. "Cuando él me lo decía yo era joven y no quería. Siempre le decía que me gustaría tener hijos después de los 30 años, antes no”, explicó.

“Él me decía que nos teníamos que apurar porque no nos daba la edad”, añadió, con una enorme nostalgia por su relación con el ídolo.

La rubia indicó que la conversación derivaba a un chiste y perdía seriedad. "Lo tiraba como en forma de chiste. Nunca lo hablamos seriamente… Y cuando lo hablábamos me decía ‘con los líos que tengo con mis hijos, ¿estás segura que querés tener hijos conmigo?’. Siempre quedaba en el chiste", señaló.



Por último, la ex de Maradona advirtió que no era algo completamente descabellado. “Pero si nos sentábamos a hablarlo en serio podía llegar a ser una posibilidad”, cerró.



Fuente: Pronto