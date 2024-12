Pullaro: "El año próximo vamos a invertir 1.500 millones de dólares en obra pública"

Sin romper, pero diferenciándose del gobierno nacional, Maximiliano Pullaro remarcó la importancia de sostener desde el Estado obra pública, especialmente para apoyar el desarrollo de sectores más necesitados y la producción, pero también en la necesidad de dialogar con todos los actores políticos y de la sociedad. "No creo en la pelea, no maltrato a nadie" le dijo a El Litoral en el marco de una visita a la redacción para evaluar el primer año de gestión.

Pullaro remarcó que no va a negociar el equilibrio fiscal, pero lo complementará con obras públicas.

- ¿Qué cosas va a profundizar en este segundo año de gestión?

- Mantener el equilibrio fiscal, pero vamos a tener un año de mucha inversión en obra pública. Este año invertimos 500 millones de dólares, que es mucho, pero el año que viene vamos a invertir 1.500 millones de dólares en obra pública. Será la provincia con mayor inversión en la materia. Eso nos va a permitir una dinamización propia de la economía, de la microeconomía también. Vamos a sostener un piso de empleo privado muy importante. Vamos a apostar también a la transformación de la matriz energética. La inversión en energía será muy importante. Vamos a trabajar mucho en cuidar el equilibrio fiscal.

Otro desafío es seguir trabajando en mejorar la calidad educativa, apostar a los conocimientos, a que los chicos puedan tener conocimientos, que no haya más paro en la provincia de Santa Fe. Vamos a plantarnos en ese lugar y creo que lo tenemos que discutir en la Constitución. Han pasado cosas terribles, la cantidad de paro que teníamos en la provincia, la cantidad de chicos sin estar en las escuelas, sin estar aprendiendo, no era justo lo que sucedía. Había que poner límites y por eso los gremios, los sindicalistas, están muy molestos conmigo. Creo que no me la van a perdonar nunca porque ellos se deslegitimaron en esta pelea, eso es lo que no me perdona Amsafe.

Yo tengo claro hacia dónde vamos. Otro desafío es seguir con las políticas de seguridad. La seguridad me tiene obsesionado, obsesionado completamente.

- ¿Cómo será trabajar otro año sin presupuesto nacional o mejor dicho con otro presupuesto reconducido?. Ustedes, los gobernadores trataron de buscar un acuerdo para que se sancione esa ley en el Congreso.

- Este año, nos dieron menos de lo que indica la ley porque el flujo del déficit de la Caja de Jubilaciones que debe cubrir Nación por la cesión de impuestos coparticipables que hizo la provincia hace 30 años atrás, no nos lo dieron por lo cual nos dieron menos de lo que indica la ley. Sin embargo logramos equilibrio fiscal, logramos mantener los salarios por encima de la inflación con caída de la recaudación en la provincia de Santa Fe y eso se dio porque fuimos eficientes en cómo gastamos la plata.

Le doy un solo dato: la ministra (Silvia) Ciancio ahorró $ 45.000 millones cambiando la forma de comprar los medicamentos a los hospitales. 45.000 millones es un montón de plata. (Lisandro) Enrico con todo el sistema de licitación o (Pablo) Cococcioni con el control de combustible y de los alimentos en la cárcel. Todo ese ahorro lo ponemos en obra pública.

El ahorro que tuvimos porque los docentes dejaron de faltar. Más de $ 20.000 millones que pusimos en un incentivo porque la provincia no se quedó con esa diferencia. El docente que no falta gana más y el chico está en la escuela y no tiene discontinuidad con su docente. Había chicos con 3 ó 4 docentes, como un chico de 6, 7 años va a tener 3 o 4 docentes en un mismo año. Ahora pasa muchos menos. Son avances en los cuales no vamos a retroceder.

- Usted cuestiona la política del gobierno anterior, sin embargo comparte actos con el ex gobernador Perotti que incluso apoyó el proceso de reforma constitucional.

- Pensamos muy distinto con Perotti, pero muy distinto. Valoro la grandeza que tuvo el ex gobernador de entender el momento histórico que vivía la provincia de Santa Fe y la oportunidad histórica que tenía la provincia para modificar la Constitución y eso lo transforma, a Perotti, en un hombre de Estado.

Todos los que fuimos gobernadores tenemos una mirada distinta: Víctor Félix Reviglio, Antonio Bonfatti, Perotti y yo que somos los gobernadores con vida todos estuvimos a favor. Estar en el lugar en que estoy yo te pone en otro lugar. Si hubiera estado (Miguel) Lifschitz obviamente que hubiese estado en esto.

Tiene que haber mucho diálogo, creo en el diálogo institucional, no creo en la pelea por más que soy una persona de firmes convicciones. Yo no maltrato a nadie, yo tengo un trato institucional correcto. hay obras que las empezó Lifschitz, las continuó Perotti y me toca terminarlas. Algunos me cuestionaron que haya invitado a Perotti a la apertura del puente Paraná Miní, pero ese puente lo planificó Garibay con Lifschtiz, lo empezó Perotti que hizo el 60% de la obra y lo concluimos ahora. Es justo que Perotti hable en ese acto. Lo mismo en el crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo para ambiente. Es un programa que continuamos pero que lo llevó adelante Perotti. Cómo no va a estar en la firma. Cómo no va a estar en los convenios por los Odesur; el acueducto bi provincial que lo empezó Bonfatti, lo continuó Miguel, lo comenzó él.

Hay que cuidar la institucionalidad de la provincia. No pienso como Perotti, no pienso como Rafael Gutiérrez, eso no me impide dialogar, no me impide dialogar y no me impide plantear las diferencias que tengo.

Corte Suprema

- ¿ Cuándo va a enviar los pliegos a Legislatura para cubrir las vacantes en la Corte?

- Sobre la última semana de este año, sobre los primeros días del año que viene ya tenemos que enviar estos tres por las vacantes que tenemos ahora.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.