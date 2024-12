Sabrina Rojas tocó fondo y sacó a la luz el infierno que vivió al lado de Luciano Castro

Sabrina Rojas volvió a explotar contra Luciano Castro y esta vez ventiló el terrible infierno que vivió a su lado durante la década que estuvieron en pareja. Aunque en las redes sociales se mostraban muy felices y enamorados, puertas adentro las cosas no era color de rosa y ahora se conoció por qué.

En una nota con Desayuno Americano (América), la actriz y modelo lo destrozó con detalles que ninguno de sus seguidores se esperaba. “No tengo una doble cara, como el padre de mis hijos. Es más lo que callo que lo que cuento. Luciano se hace el correcto y moralmente deja mucho que desear. Soy muy feliz desde que estoy sin él. Mi vida tiene armonía ahora, ya no hay mal humor ni oscuridades. Luciano es tóxico con su propia vida”, disparó.

Sabrina también aprovechó el espacio para cuestionarlo como padre, y pidió que deje de viajar tanto con su novia -Griselda Siciliani- y se ocupe de sus hijos. “Mis hijos no demandan nada porque yo cubro todo y yo les hago creer que tienen un papá fantástico. Hay cosas de las que hay que hacerse cargo en la cotidianidad y en el día a día y cuando te tocan y demás... Hay una carga mental que él no tiene, que yo sí, que claramente a veces nos sucede solo por ser mujeres. Me da mucha bronca verlo empoderado y como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es”, cerró indignada.

Por qué se separaron Sabrina Rojas y Luciano Castro

En 2019, Sabrina Rojas dio algunos detalles del distanciamiento del actor y fue contundente. “Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío”, se le escuchó decir en Intrusos (América).

En ese entonces, reconoció que no estaba preparada para verlo con otra mujer, aunque al poco tiempo ambos rehicieron su vida: él con Flor Vigna y ella con Tucu López. Ambas relaciones quedaron en el pasado, aunque en su momento llegaron a compartir lindos y armoniosos momentos entre los cuatro.

Luciano y Sabrina se conocieron en 2010, cuando ambos compartieron el escenario de la obra Valientes en Mar del Plata. A los dos años tuvieron su primera gran crisis, cuando a él se lo vinculó con su compañera de elenco de Herederos de una venganza, Romina Gaetani. Fue un impasse pasajero. Al año llegó Esperanza y después Fausto y la familia quedó conformada. En 2016 dieron el “sí, quiero” ante la ley con una boda secreta y luna de miel en República Dominicana.

