Yanina Latorre se cansó de que le digan “oligarca” y contó cuál es su posición política: “Soy más socialista”

Durante su visita a Soñé que volaba (Olga), Yanina Latorre habló sobre su posición política y lanzó una declaración que nadie se esperaba. Todo comenzó cuando le preguntaron si tiene alguna cosa de “zurda” y, entre risas, respondió: “Buena pregunta, no quiero que me saquen del personaje de oligarca”.

La periodista contó detalles sobre su pasado y reveló que su mamá era de izquierda. Además, explicó que su crianza estuvo marcada por esos mismos valores “En mi casa me criaron de una manera socialista”. Sin embargo, aclaró: “Creo más en un socialismo utópico, más europeo. No confío en el que nos quieren vender acá, porque creo que son todos chorros y corruptos”

Pero el momento más impactante llegó con una declaración inesperada: “Pero en realidad mi pensamiento es mucho más socialista que capitalista”. Una afirmación que desconcertó a todos los presentes.

“Mi mamá es socialista y yo creo en el socialismo del norte de Europa, en Suiza, que es lo que no pasa acá, que termina siendo todo desprolijo. ¿Me entendés? No me gusta el comunismo porque es el otro límite, que es lo que pasa en Cuba y no me gusta eso, no me gusta la injusticia. Pero no creo en el socialismo que nos quieren vender acá”, agregó.

La reconocida periodista nunca tuvo reparos en mostrarse a favor de ideas afines al libre mercado, por lo que su pasado familiar y su postura frente al capitalismo no pasaron desapercibidas.

Fuente: TN