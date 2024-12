Dieron a conocer el doloroso motivo por el que Mauro Icardi se alejó de su papá y transita solo su lesión

Mientras Wanda Nara se encuentra rodeada del apoyo de su familia frente a su tormentosa separación de Mauro Icardi, él vive una realidad completamente distinta. El delantero del Galatasaray transita por este duro momento totalmente solo, sin la cercanía de sus padres Juan Carlos Icardi y Analía Rivero, ni sus hermanos Ivana, Guido y Aldana.

En Intrusos (América), Karina Iavícoli se adentró en la historia familiar del futbolista. Allí la panelista deslizó que contrario a lo que siempre se creyó, su alejamiento no se debe a la influencia de la empresaria: “Algo pasó y Wanda en un punto se convirtió en su madre. Hay una historia particular de la que Mauro no quiere hablar. Tiene que ver con algo profundo con sus padres. Hay algo doloroso”.

La entramada historia familiar de Mauro Icardi

En el programa, también salió a la luz la supuesta razón que justificaría la marcada distancia entre el deportista y su mamá. Supuestamente, ella se separó de su papá para casarse con el mejor amigo de éste. Paradójicamente, por muchos años se acusó a Wanda de hacer lo propio con Mauro, cuando colapsó su matrimonio con Maxi López.

Incluso en el ciclo recordaron una reciente entrevista que Pablo Layús tuvo con Juan Carlos Icardi, padre del deportista. En su momento, el hombre comentó que no tenía relación con Wanda y Mauro, pero que la lesión que sufrió su hijo, le generó angustia: “Estoy preocupado por la lesión. Las puertas de la casa siguen abiertas para toda mi familia”.

Fuente: TN