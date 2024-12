Chaskona fue uno de los fraudes más grandes y ahora Viotti quiere gastar 40 millones para recuperarlo

Fue un fraude fenomenal, uno de los negociados más grandes de que se tenga memoria en los últimos tiempos, una tomada de pelo para todos los rafaelinos. Nada de lo pactado se cumplió, como no fue reeditable, se quiso descartarlo y se dejó en forma unilateral del lado el contrato oportunamente firmado. Encima de todo esto, Viotti y sus genios que lo acompañan está dispuesto a gastar 40 millones de todos los rafaelinos y darle un año más para su uso. Una verdadera vergüenza. No solo que no se debería gastar un centavo, si no que se tendría que investigar en forma seria lo que pasó. La Municipalidad puede recuperar el predio y quedarse con el edificio construido sin poner un centavo, es cuestión de actuar judicialmente y probar los incumplimientos y los acuerdos fraudulentos que envuelven a uno de los mayores actos de corrupción que se cometió, no solo por el volumen potencial del dinero, si no por que se usó un espacio público en forma grosera. Poner un solo peso por parte de la Municipalidad es seguir alimentando el fraude. Ojalá no estemos en las puertas de otro negociado.

El secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, Germán Bottero; junto al fiscal municipal, Matías Gentinetta y la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, anunciaron que presentaron ante el Concejo Municipal un proyecto de Ordenanza para que el local comercial 1001, ubicado en avenida Itallia 626, y la Plaza APADIR pasen a depender de la órbita municipal a partir del 2026.



“Queríamos contarle sobre un trabajo que lleva varios meses de tratativas y ya está a elevación del Concejo municipal. Tiene que ver con la situación de la Plaza APADIR y la explotación comercial de 1001 que funciona en ese lugar”, explicó el Secretario de Gobierno y Modernización durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de su cartera, en el quinto piso del palacio municipal.



Bottero recordó “que el acuerdo original establece que el terreno pertenece al Estado nacional -por ser parte del predio del ferrocarril- y fue cedido a la Provincia, por lo tanto todo lo que está implantado en ese lugar pertenece al Estado nacional cedido a la Municipalidad, el Parque Integrador APADIR y las instalaciones de 1001”.



El funcionario señaló que “hace 10 años, APADIR convino con el privado la explotación comercial de ese lugar y ahí apareció Chaskona”. “Pasó el tiempo, tuvo distintos nombres y estamos en una situación en donde APADIR pidió salir de ese convenio entendiendo que ya no es beneficioso y por el cual tenía la obligación de realizar el mantenimiento del espacio público que, en la práctica, lo había dejado de hacer en el 2018 porque no contaba con los fondos suficientes”.

En este escenario, Bottero reconoció que el Parque Integrador APADIR “es una plaza más de la ciudad que la mantiene el Municipio”. “De hecho, es una de las plazas que el Intendente (Leonardo Viotti) anunció que se va a refuncionalizar, y ahora empezamos a ver con quién lo explota comercialmente, la posibilidad de qué hacemos con eso”.



Las oportunidades o alternativas que surgieron eran “que se vayan de ahí, nos entreguen el terreno y nosotros lo incorporamos al parque APADIR o tratamos de preservar el espacio, es decir la estructura y podemos incorporarlo al patrimonio de todos los rafaelinos”. “Después de muchos meses de charla, optamos por avanzar con esta segunda posibilidad y es por eso que ya hemos firmado hace pocos días y ahora está aquí, el expediente a elevación del Concejo municipal. También se lo hemos anticipado a los concejales”, agregó Bottero.



“El acuerdo tiene que ver con la posibilidad de que el privado explote hasta el 31 de diciembre del 2025, y a cambio de eso entregaría el inmueble en su estructura en condiciones de ser utilizada”, especificó Bottero. A cambio de eso, “el Municipio se compromete a entregar bolsas de cemento por un equivalente a 40 millones de pesos en base a precios de la actualidad para ponerle un valor que pueda ser preservado”.

El secretario de Gobierno consideró que “este es un acuerdo sumamente beneficioso para el Municipio, pues construir un edificio de este tipo desde cero implicaría un presupuesto de entre 450 y 500 millones de pesos, y por una cantidad mucho menor, menos de un décimo de esa parte, estamos en condiciones de incorporar al patrimonio municipal un espacio importante, la plaza APADIR recuperada como se va a empezar a hacer en pocos días más”.

Con información de La Opinión