Marynés Breña rompió el silencio sobre su relación con Guillermo Francella: "Estamos muy bien"

En las últimas semanas, el distanciamiento entre Guillermo Francella y Marynés Breña ha sido tema de conversación en los medios, luego de que se confirmara que la pareja atravesaba una crisis. A pesar de los rumores sobre una posible ruptura, ninguna de los dos sea animado a ponerle fin a la relación, que ya lleva mas de 38 años, entre noviazgo y matrimonio. Ahora, fue Marynés quien decidió romper el silencio y aclarar cómo se encuentra su vinculo con el actor.

Marynés Breña habló sobre su distanciamiento con Guillermo Francella

La noticia del distanciamiento llegó a través de Paula Varela, quien aseguró que la relación atravesó “una crisis muy profunda”. Sin embargo, Guillermo Francella se encargó de poner paños fríos al tema, reconociendo la situación, pero sin confirmar una ruptura definitiva: “Llevamos 38 años de relación, entre noviazgo y casamiento... Estamos pasando por una meseta”, expresó el actor en un intento por suavizar la situación.

Aunque Marynés había mantenido un perfil bajo hasta el momento, su aparición en el programa de “Intrusos” le permitió despejar algunas dudas y aclarar ciertos aspectos de la situación. Ante la insistencia de las cámaras, la empresaria, visiblemente incomoda, expresó: “No voy a hablar. Estamos muy bien. Siempre fui perfil bajo y lo sigo manteniendo”. Sin embargo, aclaró algunos puntos importantes, como el hecho de no haber asistido a los Martín Fierro de Cine, evento donde se especuló sobre su ausencia: “Yo no estaba. Me encontré de viaje en Miami”, explicó.

Otro de los temas que generó ruido fue el enojo de su cuñado, Ricardo, quien protagonizó un altercado con un notero en medio de los rumores sobre la crisis familiar. Marynés defendió a Ricardo, afirmando: “Es una persona que quiero mucho. Se sacó. Es un poco explosivo, como buen tano. Es una persona que no está acostumbrada a los medios”.

Una de las principales especulaciones giraba en torno a que la pareja no pasó junta su aniversario de casados, lo que sumó más dudas sobre su relación, Ante esto, Marynés aclaró que no hubo ruptura, sino una serie de circunstancias personales. “No estuvimos juntos porque él estaba filmando, yo me fui a ver a mi hermana, que vive en España y teníamos planificado hacer un viaje”, explicó, poniéndole fin a los rumores de separación.

¿Qué sigue para la pareja de Marynés Breña y Guillermo Francella?

A pesar de las tensiones y los rumores, tanto Guillermo Francella como Marynés Breña parecen estar atravesando una fase complicada, pero no definitiva. Ambos se han encargado de poner en claro que, aunque enfrentan dificultades, no han decidido ponerle un fin rotundo a su larga relación. La aparición pública de Marynés no hace más que confirmar que están atravesando una “meseta” en su relación, pero dejando claro que el amor sigue presente,

Fuente: caras.perfil.com