Pese a la buena sintonía con Milei en 2024, el gobierno de Pullaro reclama por la obra pública: "No pone un peso"

Si bien el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, ahora sufre por el recorte de transferencias discrecionales. En un marco donde el mayor ajuste lo padecieron las provincias, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, manifestó su preocupación por la falta de respuesta de Nación al prolongado reclamo que la Provincia viene realizando por el mal estado de las rutas nacionales y aseguró que "la situación es insostenible".

Pese a que Pullaro le facilitó los votos de sus legisladores al Gobierno nacional para la aprobación de la Ley Bases y también firmó el Pacto de Mayo, Milei no envió los recursos recortados desde diciembre. Durante los primeros once meses de este año, el gasto acumulado del Estado se contrajo un 27% interanual ajustado por inflación, de acuerdo al último reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP).

Una de las principales preocupaciones del mandatario radical es la desidia en la obra pública. El grave deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos en las rutas nacionales generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

De esta manera, Enrico planteó que, para el Gobierno libertario, "las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan". “Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un Gobierno que tiene una mirada muy porteña. Es una 'porteñocracia', y la verdad es que no les importa”, apuntó.

En ese sentido, recordó que ya elevaron un pedido formal para que "las rutas que no reparan, que se las pasen a la Provincia”. A su vez, enumeró que “no cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La Nación cobra impuestos al IVA, Ganancias, nos saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas”.



El gobierno de Santa Fe apuntó contra Milei por los accidentes fatales en las rutas: "Es peligrosísimo"

Asimismo, Enrico se refirió a los accidentes fatales y dijo que “en las rutas hay muertos y lamentablemente va a seguir habiendo, pero a Nación no le importa. Les mando mensajes a los de Vialidad, les digo que hubo otro muerto, y falta que me pongan el disco de la risa. Ahora, si ese muerto que yo les cuento a los del gobierno de Milei fuera en Capital Federal, en el Obelisco o en la General Paz, ahí sí tienen plata, porque para Buenos Aires sí tienen, pero para el interior no. Esa es la verdad”.

Según un informe del Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), en lo que va de 2024 se registraron al menos 60 fallecidos en siniestros viales ocurridos en territorio santafesino. Las rutas 11, 33 y 34 marcan una tríada fatal caracterizada por la peligrosidad. En ese contexto, el Ejecutivo provincial mantuvo al menos nueve reuniones con las autoridades de Nación para que el mantenimiento de los corredores sean traspasados a Santa Fe.

En ese sentido, el ministro reconoció que “la caída de la infraestructura vial es tan grande que andar un día de lluvia en las rutas nacionales que atraviesan la provincia es peligrosísimo". Y apuntó: "Nosotros también tenemos rutas provinciales en mal estado, pero al menos tenemos un plan, estamos sobre el tema. Pero a la Nación no le importa, es gente que viaja en avión por el mundo, es muy difícil que entiendan el problema”.

“Desde la Provincia le hemos dado asfalto a Nación para que repare sus pozos, en la (ruta) 11, en la 34, en la 168. Son 2.700 kilómetros de rutas nacionales que hay en Santa Fe. Le damos asfalto, les pedimos que nos den las rutas y no pedimos nada a cambio. Más no podemos hacer”, manifestó.

