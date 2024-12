Reclamo de Pullaro a Milei: "La situación de las rutas nacionales en Santa Fe es insostenible"

60 muertos en 2024 por accidentes de tránsito atribuidos a la precariedad de las rutas nacionales, es el dato que disparó un fuerte reclamo desde el seno del gobierno de la provincia de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro. Quien alzó la voz fue el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, exigiéndole al Poder Ejecutivo Nacional que elabore un plan de mantenimiento para las rutas 11 y 34, o bien que le transfiera la responsabilidad de gestionarlas al gobierno provincial.

“No cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La nación cobra impuestos, IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”, se quejó el funcionario.

Enrico remarcó que la administración de Pullaro está dispuesta a hacerse cargo del mantenimiento que le corresponde al Gobierno Nacional, pero para ello debe concretarse el traspaso. “Le damos asfalto, les pedimos que nos den las rutas y no pedimos nada a cambio. Más no podemos hacer”, insistió el ministro santafesino y aseguró que la discusión podría terminar en la Justicia. “El gobernador analizó la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia por esto, porque es insostenible lo que está pasando. Lo analizamos, lo hablamos, no nos gusta, pero alguien de la Nación tiene que poner la cara por esto”, sostuvo.

“El deterioro de la infraestructura vial es tan grande que andar un día de lluvia en las rutas nacionales que atraviesan la provincia es peligrosísimo. Nosotros también tenemos rutas provinciales en mal estado, pero al menos tenemos un plan, estamos sobre el tema. Pero a la Nación no le importa, es gente que viaja en avión por el mundo, es muy difícil que entiendan el problema”, comparó Enrico.

Según el funcionario, Santa Fe le ha cedido asfalto a Vialidad Nacional para que repare sus pozos, en la ruta 11, en la 34, en la 168 y recordó que son 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan por territorio provincial. “Para el Gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”, insistió.

Tasa de mortalidad en las rutas

La queja del ministro Enrico fue acompañada por números que dan cuenta de cómo adultos jóvenes mueren en accidentes. La mayoría de los choques son contra camiones. El Gobierno relaciona la cantidad de decesos con el estado de los caminos.

El informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial detalla que 30 personas murieron este año en la Ruta Nacional 11, la mayoría en el tramo centro-norte. Un 76% de los accidentes ocurrieron en esa área, y el 67% de las víctimas tenían entre 20 y 50 años. En la Ruta Nacional 34, se registraron otras 30 muertes, con un 62% de los siniestros concentrados en el tramo central. En este caso, el 45% de las víctimas tenían entre 20 y 40 años, y las colisiones con camiones fueron las más letales, con 16 fallecidos.

El ministro destacó la gravedad de estos números, subrayando que “si estos accidentes ocurrieran en la General Paz o cerca del Obelisco, Nación reaccionaría de inmediato. Pero las muertes en el interior no parecen importarles”. También reveló que notifica regularmente a las autoridades de Vialidad Nacional sobre cada nuevo siniestro fatal, sin obtener respuesta.

Mientras el conflicto con Nación persiste, Enrico subrayó, en contraste, que la provincia avanza con un plan de mantenimiento de banquinas en rutas santafesinas. Según el ministro, Santa Fe gestiona 9.800 kilómetros de rutas provinciales y ha dividido el territorio en 25 zonas para realizar tareas de corte, mantenimiento y limpieza de banquinas. “Estamos sacando licitaciones diarias para cada zona, con el objetivo de implementar este esquema antes del verano”, explicó.(Infobae)