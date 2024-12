Yanina Latorre contó por qué Migue Granados la decepcionó: “No quería decir que él me invitó a Olga”

La semana pasada, Yanina Latorre estuvo en el programa que Migue Granados conduce en Olga. Si bien ella pasó por la puerta del streaming y por esa razón la llamaron para charlar, la panelista reveló que fue todo armado a pedido del hijo de Pablo Granados.

“A Migue le caigo bien, pero mirá lo que pasó ese día, lo voy a blanquear del todo... yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como diciendo ‘uy, qué casualidad’ y era mentira, estaba todo eso armado”, dijo al aire de su programa en El Observador (FM 107.9).

Y siguió: “Migue es tan inseguro que en lugar de anunciar que voy yo, él no quería ni siquiera decirle al público ‘la invité yo’. ‘Vos hacé que pasás, te saludo por la ventana y te invito a pasar’”.

“¿Vos te pensás que yo voy a pasar por Olga y voy a entrar una hora y media a charlar con Migue Granados que no tengo nada que hacer? ¿Te pensás que salgo a la mañana a caminar por Nicaragua con un café de Starbucks en la mano?”, añadió filosa la esposa de Diego Latorre.

Molesta por cómo se pergeñó la nota, la “angelita” agregó: “Él me invitó de esa manera, no se hace cargo de que él me invitó. Y yo voy y le cierro el or..., voy, me cag... de la risa, se viraliza y te subo las views, y cuando me fui bajó, porque mi gente se fue conmigo”.

“En cambio Luzu no. Luzu te vende, te publicita, tienen un tema ellos y no está bueno”, cerró muy indignada.

