Renato de Gran Hermano 2024 reveló el drama que vivió en su adolescencia

Hace unos días, Renato Rossini se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2024. El modelo peruano obtuvo un número récord, el 92,3% de los votos.

Aunque hoy es un sex symbol, Renato relató que no siempre tuvo un físico privilegiado. "Desde chico crecí con el autoestima bajo", advirtió.

El modelo recordó que le llevó tiempo lograr la apariencia que tiene hoy. "Lo que están viendo es producto de mi esfuerzo. Desde los 15 años que entreno", añadió.

Renato indicó que su bajo autoestima tenía que ver con que tenía problemas de crecimiento. "Cuando era más chico, en la pre adolescencia, no había desarrollado el cuerpo, no había pegado el estirón, y no fue hasta que empecé a entrenar, que mi físico cambió", explicó.

Renato Rossini estuvo en LAM (América TV) y sorprendió a todos con una declaración romántica dedicada a La China Suárez, una famosa argentina que espera pronto poder conocer.

"Me parece una chica muy linda. Admiro mucho su carrera", afirmó el ex Gran Hermano 2024 en el ciclo de Ángel de Brito.

El conductor le dio la posibilidad de dirigirse a cámara y hablarle a la actriz. "Tengo códigos. Colapinto es mi brother. Primero tendría que hablar con Colapinto primero", se atajó, dejando en claro que no estaría con una mujer que ya esté en pareja.



"Estoy esperando con ansias conocerte. Me encanta tu aptitud, cómo eres....", siguió, ante el asombro de las angelitas.

"Yo soy de géminis. ¿De qué signo es La China?", indagó Renato. "De piscis", le aclararon. "Ahí hay química", remató el modelo peruano.

Fuente: Pronto