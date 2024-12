El exfiscal Baclini, un perottista y una joven socialista, los nombres de Pullaro para la Corte

El gobernador Maximiliano Pullaro ya decidió los nombres que impulsará para integrar la Corte Suprema de Santa Fe. El exjefe de fiscales Jorge Baclini, el exfiscal de Estado Jorge Weder y la académica Margarita Zabalza serán propuestos a la Legislatura. Uno por el gobierno, otro por Omar Perotti y una por el PS.

Los nombres de Maximiliano Pullaro para la Corte Suprema

Pullaro enviará a la Legislatura los pliegos entre viernes y lunes. El gobierno confía que la Cámara de Diputados y el Senado los convalidarán sin dificultades; a priori, por la extracción de la que proviene cada uno de los nombres, ya existe una mayoría para su visto bueno.

De esta manera, la Corte elevará su número a siete y cambiará drásticamente su eje de poder con los nuevos ingresos. Al presidente Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler –todos pasados del límite de 75 años de edad– y Daniel Erbetta, se les sumarán Baclini, Weder y Zabalza, la única mujer.

A Baclini no se lo podría calificar como una figura del radicalismo propuesta por la UCR. Es, ante todo, alguien de confianza del gobernador. Ambos cultivaron una relación estrecha cuando Pullaro era ministro de Seguridad y el abogado era el number one del Ministerio Público de la Acusación.

El acuerdo político con Omar Perotti

Weder es el nombre que sugirió Perotti, no el peronismo. El nombre es la resultante del acuerdo político de fondo que entablaron Pullaro y su antecesor. El rafaelino y su bloque contribuyeron para la sanción de la reforma judicial y la ley de necesidad de reforma constitucional. Ahora pone un pie en la Corte.

Finalmente, el nombre de Zabalza es el elegido por el PS. No había margen para no elegir una mujer y la exsubscretaria de Delitos Económicos en la gestión Lifschitz tiene todos los pergaminos para el lauro. Se considera reformista, tiene una nutrida formación académica y viene de la gestión universitaria. Le aportará, además, frescura y juventud a la Corte. Es, a la vez, hija de Juan Carlos Zabalza, una de las figuras más respetadas y de consulta permanente en el socialismo.

CON INFORMACION DE LETRAP.