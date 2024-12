En el contexto de una pobre gestión y falta de políticas concretas, se entregaron los premios a los deportistas destacados 2024

Pareciera que la cosa es entregar premio a lo pavote y ya está todo bien. No es así, hacen falta políticas en serio y funcionarios comprometidos. Rafaela no tiene una política deportiva, poco y nada se hace y desafiamos a quién se sienta aludido que debate seriamente y con argumentos de fuste. No es cuestión de subirse al escenario y premiar por premiar. Hay que ponerse a trabajar en serio. El deporte debe ser el refugio de aquellos que desvían su camino tentados por placeres oscuros y destructivos, esto es desde siempre, desde los griegos hasta nuestros días. No hay intención, no hay ideas, no hay compromiso y solo declaraciones vacías de contenido y solo políticas. No estamos dispuestos a avalar que se intente tapar el sol con la mano, vamos a reclamar y alertar para que se trabaje en serio.

Si un funcionario preside una cartera para aprender, estamos realmente jodidos, quienes ocupan cargos y cobran sueldos deben ser capaces y conocedores de lo que están haciendo, no se puede desperdiciar el tiempo, al tiempo hay que aprovecharlo pero con dirigentes que sepan para qué están en el lugar que les toca ocupar.

Vienen los Juegos Odesur 2026 y es hora de trabajar y no hablar tanto, hablando no vamos a lograr nada, hay que trabajar, trabajar y trabajar, y por sobre todas las cosas convocar a gente capacitada y con experiencia.

En este pobre y preocupante contexto, lo más sano, lo más esperanzador y a los que se tienen que dedicar todos los esfuerzos, son a los deportistas, a aquellos que con muchísimo esfuerzo, casi sin ningún apoyo, de los que solo se acuerdan cuando llega fin de año y hay que hacer una fiesta para premiar y demostrar un compromiso inexistente. Merecidos los premios a todos y a cada uno de los deportistas elegidos, merecido premio para Pedro Rubiolo, pero es hora de dejar de mirarse el ombligo y trabajar en serio para que el deporte y los deportistas reciban el apoyo que se merecen y que más que seguro la política no les da.

Lo que pasó ayer

Ayer por la noche, en el Cine Belgrano, tuvo lugar una nueva edición de la Fiesta del Deporte de Rafaela, evento que premia la trayectoria de los deportistas a lo largo de la temporada 2024 en diferentes disciplinas.

En esta 27° edición, fueron distinguidos los mejores deportistas de 38 disciplinas. El evento contó con la presencia del intendente Leonardo Viotti, acompañado por el secretario Privado y de Comunicación, Iván Viotti; el subsecretario de Deportes y Recreación, Hugo Morel; el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; funcionarios del Gabinete municipal; concejales; miembros de la Comisión Asesora Municipal del Deporte (COASMUDE); instituciones y público en general.

Palabras, palabras, palabras



Pedro Rubiolo fue nuevamente distinguido como Deportista del Año debido a su destacada actuación a lo largo del año. El premio fue recibido por su mamá, teniendo en cuenta que el jugador se encuentra en el exterior.

Los deportistas premiados



• Fisicoculturismo

Uriarte, Julia

Arnold, Eric

Fontanetto, Diego

• Pelota Paleta

Bisang, Santiago

Scarafía, Pablo

Sanoni, Luis



Emmert, Cristian

• Tenis

Alessandria, Matías

Escobar, Joaquín

Villarreal, Agostina

Salva, Tomás

• Padel

García, Fabricio



Medina, Pablo

Chiappini, Michael

Fuhr, Victor

• Hockey

Stegmayer, Julia

Mondino, Alma

Astudillo, Guillermina

Lorenzatti, Raúl

Veren, Elizabeth

• Boxeo

Colmann, Lucas

Rodríguez, Yoana

Molina, Leonardo

Russo, Carmina

• Taekwondo

Valler, Santino

Carrizo, Santiago

Mansilla, Stella

Icasuriaga, Angelina

• Karate

Quiróz, Oliden

Navarro, Axel

Viotti, Genaro

Ávalos, Dominic

• Atletismo

Alassia, Magalí

López, Leonela

Okon, Abril

Rodríguez, Camila

• Pedetrismo

Bermúdez, Florencia

Fernández, Germán

Borlle, Mariana

Massa, Romano

• Triatlón

Peretti, Sergio

Milanesio, Virginia

Hauswirth, Susana

Peretti, Marcos

• Wushu

Mattio, Violeta

Amhert, Larisa

Chávez, Lara

Bagovich, Andrés

• Fútbol

Barolo, Sebastián

Maldonado, Oscar

Grosso, Matías

Conde, Sofía

• Natación

Scozzina, Pablo

Sotelo, Paulina

Cáceres, Miranda

Aliprandi, Lourdes

• MMA

Domínguez, Gastón

Villa, Iván

Aguirre, Leandro

• Patín

Gadler, Indra

Michelotti, Malena

Peralta, Agostina

Quiroga, Daiana

• Gimnasia Artística

Burgos, Araceli

Díaz, Morena

Abba, Lise

Isaurralde, Delfina

• Rugby

Viotti, Jonatan

Imvinkelried, Juan

Rosetto, Bautista

• Ciclismo

Peretti, Lucas

Lambert, Julia

Dalmasso, Federico

Echaniz, Josefina

• Rural Bike

Leandri, José

Inwilkelried, Cristian

Peralta, Cesar

Durando, Melani

• Mountain Bike

Rogero, Juan Manuel

Dominino, Matías

Ravasio, Gabriel

• Automovilismo Zonal

Ghiotti, Agustín

Cipolat, Alejandro

Werlen, Agustín

Valentini, Ezequiel

• Automovilismo Nacional

Canela, Juan Ignacio

Vaira, Cristian

Mainero, Fabián

Saracco, Ricardo

• Motociclismo

Donatti, Agustín

Alderete, Lisandro

Chiabotto, Valentino

Zamora, Emanuel

• Jiu-Jitsu

Mansilla, Cristian

Strada, Alan

Aragno, Gino

• Ajedrez

Hilger, Gonzalo

Delgado, Salvador

Ironicci, Tomás

Del Zoppo Rochetti, Felipe

• Billar

Acosta, Gabriel

Pagani, Pablo

• Bochas

Serrano, Omar

Campos, Dylan

Jiménez, Tiago

Acosta, Joaquín

Acosta, Carlos

Gerbaudo, Claudio

Carpio, Mauricio

• Golf

Torresgasti, Federico

Boscheto, Lucía

• Saltos Hípicos

Giacobone, Adela

Galiano, Emilia

Lozano, Candela

Bértola, Bautista

• Tiro con Arco

Carelli, Mauro

Re, Martín

Gandolfo, Joaquín

Frutos, Gabriel

• Tiro Práctico

Romitelli, Claudio

Pogliani, Diego

• Vóley

Burkett, Joaquín

Gramaglia, Lucía

Schilling, Sofía

Fontanessi, Sol

• Aeromodelismo

Palmieri, Ricardo

Paz, René

Levrino, Enrique

Galuppo, Luciano

Escándalo, Cristian

Baruchelli, Leonardo

Perren, Carlos

• Vuelo a Vela

Meroño, Marcos

Gorosito, Fabián

Benesovsky, Ian

Sincovich, Carlos

• Intercolegiales

Gutiérrez, Josefina

Tetamantti, León

Kuriger, Milagros

Demicheli, Catalina

• Básquet

Gramaglia, Gino

Marconetti, Santiago

Chiabotto, Franco

Rébola, Laura

• Handball

Mayo, Sofía

Bustos, Catalina

Bustos, Santiago

• Premios especiales

Deportistas destacados de alto rendimiento

-Martín Bertolaccini, Automovilismo Nacional

-Tomás Mondino, Atletismo

-Sofía Fregona, Atletismo

-Melisa Gretter, Basquet

-Delfina Gentinetta, Basquet

-Candela Gentinetta, Basquet

-Roberto Acuña, Basquet

-Joaquín Acosta, Bochas

-Omar Díaz, Boxeo

-Natalia Vera, Ciclismo

-Angelo Martino, Fútbol

-Facundo Colidio, Fútbol

-Facundo Lencioni, Fútbol

-Tomás Pochetino, Fútbol

-Felipe Sánchez, Fútbol

-Bautista Tomatis, Fútbol

-Nicolás Tolosa, Fútbol

-Emilia Acosta, Gimnasia Artística

-Lucía González, Gimnasia Artística

-Pedro Rubiolo, Rugby

-Mayco Vivas, Rugby

-Victor Ricco, Sáltos Hípicos

-Franco Ribero, Tenis

-Germán Romitelli, Tiro Práctico

-Ex deportista: Zanatta, René

-Auxiliar deportivo: Aragno, Leandro.

-Deportista revelación: Valler, Santino.

-Deportista amateur: Acosta, Emilia