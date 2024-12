Pullaro "tomó el toro por las astas" y sacó la APSV a cuidar las rutas de Santa Fe

Hace tan solo unos días, desde estás paginas le reclamábamos al Ministro Enrico que deje de "llorar" reclamando al Gobierno Nacional y tenga una actitud más práctica y concreta para cuidar la vida de los que transitan por las rutas de Santa Fe. Concretamente le pedíamos que saque la APSV a la calle y le pedimos la máxima severidad al respecto. Ayer el Señor Gobernador decidió tomar él la decisión de organizar el operativo verano y poner todos los recursos del Estado provincial para que los que transitan o viene a Santa Fe se sientan cuidados y protegidos. Siempre vamos a recalcar que no estamos en contra del reclamo formulado por Enrico, solo que pedimos que también se haga algo a nivel provincial, que se tome el ejemplo de Córdoba que disminuyó notablemente los accidentes gracias a una política que lleva años y que por lo visto da resultados. Celebramos la decisión del Gobernador Pullaro, es así como se debe actuar, con ingenio, con esfuerzo, con ganas y con determinación. Llorar por los pasillos o los medios no sirve de mucho, hay que trabajar en serio, son tiempos diferentes los que vive la Argentina y quien así no lo entienda debe dar un paso al costado.

En el marco de la iniciativa interministerial Operativo Verano, el Gobierno de la Provincia llevará a cabo un despliegue policial inédito para garantizar que las personas se sientan seguras, protegidas y cuidadas para disfrutar todo lo que tiene Santa Fe para ofrecer. En ese sentido, participarán 40 móviles policiales, 530 efectivos de seguridad vial y de fuerzas especiales y 14 puestos policiales fijos y 23 rotativos en rutas y accesos.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó el programa en la ciudad de Santa Fe y recordó que en sus orígenes, en 2016, cuando ocupaba el cargo de ministro de Seguridad, nació como “una política pública que estructure controles para tener rutas más seguras”. “Cuando el año pasado iniciamos nuestra gestión retomamos la iniciativa y la pusimos en marcha como política transversal”, reseñó. En ese sentido, vale destacar que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dispondrá controles en los accesos a la provincia, en rutas y centros urbanos, y se reforzará la presencia policial en las calles. Se suma a la estrategia la agenda de fiestas populares, atractivos turísticos y una variada oferta cultural en las diferentes regiones, barrios y localidades, por parte del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Turismo, del Ministerio de Desarrollo Productivo. El Ministerio de Salud difundirá consejos y recomendaciones preventivas y acciones para el cuidado de las personas durante el verano. En tanto la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas (Aprecod), acompañará en la temática consumos problemáticos.

También habrá operativos de Santa Fe Acá, la iniciativa del Gobierno de Santa Fe que vincula servicios y políticas públicas a los territorios y sus comunidades.

“Santa Fe tiene todo”

Durante la actividad llevada a cabo a la tarde en la capital provincial, en el Parador Santa Fe de la Costanera Este (al mediodía se había presentado en Rosario) participaron también el intendente Juan Pablo Poletti; el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni; las secretarias de Turismo, Marcela Aeberhard, y de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; y el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, entre otros.

El gobernador invitó a recorrer Santa Fe, porque “nuestra provincia tiene todo, ríos y el más caudaloso de la Argentina, que lo estamos aprendiendo a disfrutar. Nuestra provincia tiene lagunas hermosas, un cielo hermoso, un suelo también hermoso. Nuestra provincia tiene sabores y gastronomía. Nuestra provincia tiene historia”, señaló. Y agregó “Santa Fe también tiene también turismo religioso, fiestas que conmemoran diferentes hechos en donde se pone mucho esfuerzo para que la gente la pueda pasarla bien. Tiene cultura, tiene arte. Tenemos todo. Lo que debíamos hacer nosotros era estructurarlo en una propuesta y acompañarlo con iniciativas como este Operativo Verano, para poder disfrutarla”, concluyó.

Puestos fijos y rotativos en rutas y accesos

En el marco del Operativo Verano, la APSV dispondrá controles en los accesos a la provincia, en rutas y centros urbanos, y se reforzará la presencia policial en las calles. Los operativos tendrán como principal objetivo garantizar un viaje seguro en el territorio provincial. A tales fines se fiscalizará principalmente las medidas de seguridad (cinturón de seguridad para todos los ocupantes de vehículo, luces obligatorias y uso de casco para motociclistas y ciclistas); documentación exigible (cédula de identificación del vehículo, licencia habilitante, póliza de seguro obligatoria en vigencia, certificado de RTO y DNI) y alcohol en la conducción (se realizarán tests de alcoholemia a conductores de todo tipo de vehículos durante el transcurso del día).

Los puestos fijos realizarán operativos todos los días de 7 a 11 y de 18 a 21. En el intervalo entre las 11 a 18 y de 21 a 00 se rotará de a dos agentes para permitir que durante toda la jornada haya presencia policial.

Los puestos fijos estarán ubicados, entre otros lugares, en la Ruta Nacional 11; Ruta Nacional 98; la Ruta Nacional 34; Ruta Nacional 95; Ruta Nacional 168; la Autovía 19; la Autopista Rosario - Buenos Aires; Autopista Rosario Santa Fe-AP01; la autopista Rosario - Córdoba. Tortugas; la Ruta Nacional 33.

En tanto, los puestos rotativos estarán ubicados en la Ruta Nacional 11; Ruta Provincial 1; habrá patrullajes en Ruta Nacional 174 altura Puente Rosario Victoria; Ruta Nacional 8; Ruta Nacional; la Ruta Provincial 94, entre otros lugares.

