Sabrina Rojas recordó el insólito motivo por el que rechazó conocer a Luis Miguel: “¡Hoy sabés cómo voy!”

Tras el revuelo generado por el regreso de Luis Miguel a la Argentina, Sabrina Rojas recordó la ocasión en la que rechazó conocerlo. Fue su compañero Augusto Tartúfoli, quien junto a varios presentes le pidió traer al presente la anécdota, mientras coreaban: “¡Qué cuente la del telo! ¡Qué cuente la del telo!”.



La hilarante situación tuvo lugar en el ciclo Pasó en América (América TV). La copresentadora muy divertida, planteó: “¿Vos te pensas que si yo hubiera ido a un telo con Luis Miguel no lo hubiera contado en todo este tiempo? Hubiese salido gritándolo. ¡Olvidate!”.



Sin embargo, la blonda no se negó perdió ocasión para revivir el fallido encuentro con el “Sol de México”: “Mi anécdota con Luis Miguel es que yo estaba en un restaurante y él estaba comiendo abajo. Entonces, me dijeron ‘¿Querés bajar a saludarlo?’ Yo no era conocida. Tenía una amiga quema coco, que me decía ‘no, vas a quedar como un gato’. Yo quería bajar, pero al mismo tiempo decía ‘no, tenés razón’. Y no fui”, comentó con un tono de arrepentimiento en la voz.

Lejos de culparse por ello, la vivencia sirvió a Sabrina para reflexionar sobre las oportunidades que se pueden dejar pasar por cuestión de inseguridades infundadas. “Es la no anécdota con Luis Miguel. Ella, ¡siempre triunfando! Hoy sabés cómo iba. Quede como quede, que piensen lo que quieran”, concluyó la conductora en tono de humor.

Fuente: TN