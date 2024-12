María Becerra contó cómo superó el momento más difícil de su vida: “Sentía mucha vergüenza y pudor”

María Becerra fue entrevistada por Cosmopolitan España y, además de posar como una auténtica estrella, también abrió su corazón para hablar de experiencias traumáticas.

La cantante de “Automático” habló del lado B de la fama, las experiencias peligrosas con fanáticos y también abordó la delicada temática de lo abusos sexuales. Durante la entrevista, reveló que sufrió una episodio de uando estaba en el colegio secundario.

Sobre las reacciones más habituales de las víctimas, Becerra expresó: “Lo más normal es sentirte culpable. Sentís vergüenza, sentís pudor. No te querés ver al espejo, no te querés ver en ropa interior, te sentís sucio o sucia. Es muy normal eso”.

“Cuando a mí me pasó me sentí culpable y me hicieron sentir culpable”, agregó sobre su experiencia personal. Sin entrar en detalles, reveló que no tuvo apoyo ni protección de parte de la institución a la que asistía, sino que fue culpada.

“Me sucedió en el colegio una situación por el estilo, la preceptora pasó, vio y no hizo nada. A los días me dijo que yo me tendría que vestir de otra manera, ‘¿por qué no usás remeras que te tapen la cola? O, ¿por qué no dejás de traer jean ajustado?’”, reveló.

En este sentido, también habló sobre el periodo de depresión que vivió y cómo logró salir adelante: “La verdad es que pude salir de la depresión con mucha terapia, toqué fondo y creo que fue como un nuevo despertar”.

“Vi muy mal a mi familia y me di cuenta de que no quería volver a verlos así de nuevo, jamás. Me di cuenta cómo se iban a sentir ellos si me perdían, si yo no estaba más. Entonces me di cuenta de que no quería volver a pasar por eso y que ya me sentía muy miserable”, agregó y también aclaró que hoy está viviendo un presente muy positivo: “Al día de hoy mi autoestima está increíble”.

Fuente: TN