Nueva denuncia de Ángela Leiva contra Mariano Zelaya, su expareja, por distintos tipos de violencia: "La ley va a prevalecer"

Angela Leiva, la famosa cantante y exparticipante de Bake Off Famosos (Telefe), volvió a denunciar a su expareja, Mariano Zelaya, y publicó un comunicado en sus redes sobre los distintos tipos de violencia que continúa sufriendo hace más de 7 años.

Mariano Zelaya es reconocido como el productor artístico de La T y la M, Traiko, Eze Aramayo, Tincho Romero, entre otros. Además, también es mánager de fútbol. Tras la repercusión, decidió poner su cuenta de Instagram en privado.

¿Por qué Ángela Leiva denunció a su expareja?

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Leiva escribió: "Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mí violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales".

"Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. ¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento?", se preguntó.

"¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaMundo. Gracias por el apoyo", finalizó la cantante que volvió a recurrir a sus abogados.

En la publicación, mostró un carrusel de imágenes donde se puede ver que su expareja le dio de baja varios de sus trabajos en diversas plataformas.

Además, hace unos meses, relató en Radio Mitre Córdoba cómo se sintió después de hacer una de las primeras denuncias tras haberse separado: "Sí te puedo hablar desde un lugar como mujer. Sí, fui víctima de violencia de género durante muchos años y también he sido una mujer que ha tenido que arremangarse, ir a poner la cara, siendo yo también una mujer expuesta por mi trabajo e ir a hacer una denuncia".

"La bala llegó tan profundo que te hace sentir culpable. ¿Me entendés? Vos no pensás que sos víctima, pensás que sos victimaria", expresó.

Luego, explicó cómo fue su relación con Mariano Zelaya: "Yo estuve muchos años en pareja con una persona que fue mi representante, mi productor, mi persona de confianza, todo. Para mí era Dios básicamente. Estuve 8 años con él, y yo me separo porque realmente ya no lo amaba más, pero estuve 4 años tratando de separarme, de salir de esa relación tóxica de violencia de género, psicológica".

"Lo que me decía es que yo, si me separaba, mi carrera se iba a ir a pique, que no iba a existir más. Una manipulación impresionante. Y lo que creía porque uno se entrega, uno tiene confianza en el otro y hay una conexión de convivir con esa persona, de estar 24 hs con esa persona, de compartir todo porque él hacía todo", detalló.

"Porque a veces la gente dice 'no, no puede ser, sos tan boluda'. Sí... ¿Querés que te diga que fui boluda? Fui boluda. Es muy difícil estar ahí adentro con una persona que está 24 horas pensando cómo te va convencer para que vos usés en vez de la lapicera negra, la azul", agregó.

"Yo me separo, logro separarme pensando que me iba a dedicar a otra cosa. Porque valía más en ese momento la mujer que yo llevo adentro, la mujer que soy, que lo que yo podía generar con la música. Y yo estaba destrozada, yo me sentía un trapo de piso. Y cuando me voy de esa relación, él era la gran víctima. Le podría contar horas todas las cosas que hacía para dar lástima y convencerme", continuó.

"Y cuando yo me separo, ahí se le cae la careta porque ya estando afuera de la relación, era muy difícil que él me siga manipulando y me siga mostrando un mundo que no existía", sentenció Ángela Leiva contra Mariano Zelaya.

