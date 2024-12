Juan Carlos de Pablo opinó sobre el fin del Impuesto PAIS y alertó por un posible déficit comercial

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a la confirmación del presidente Javier Milei sobre el fin del Impuesto PAIS desde el lunes y consideró que “no hubiese empezado” por quitar ese tributo. En esa línea, sostuvo que, por el contrario, hubiera comenzado por eliminar impuestos a débito y crédito bancario. “Cosas que alivien la producción local”, especificó.

Y luego, comparó a modo de ejemplo: “No tengo ningún problema con que un tipo se funda porque sea un inútil, pero que se funda porque no puede competir con la presión impositiva de un importador -nacional, provincial, municipal y las restricciones sindicales y judiciales- es una barbaridad”.

“A partir del lunes queda eliminado. Es la primera vez en la historia que un gobierno cumple”, anunció Milei durante un discurso en Córdoba en el que también confirmó que avanzará en un libre tratado de comercio con Estados Unidos y que busca que el acuerdo con el FMI llegue en el primer cuatrimestre.

Durante la jornada de ayer se conoció que los salarios volvieron a superar a la inflación. Al ser consultado sobre este tema, De Pablo sostuvo: “Entiendo los logros, pero sigo insistiendo con que no veo sincronizadas las medidas que inducen la importación, versus las que reducen o alivian la producción local”.

“Este es un tema que me preocupa en el plano industrial. Entre que tomás las decisiones y aparecen los resultados pueden demorar un semestre. Dios no permita que estemos incubando déficit comercial en febrero marzo del año que viene, porque eso mostrará decisiones que no se tomaron. Si ustedes me pusieran hoy en la temática de miembro del equipo económico, si no lo pongo número, lo pongo número dos, mucho más que el acuerdo con el Fondo”, lanzó en declaraciones a LN+.

Consultado sobre cómo proyecta la economía para el año próximo, el también consultor fue categórico: “No sé ni lo que es la semana próxima”. Y planteó: “Esto se juega día a día, la gente se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta”.

Con información de www.ambito.com