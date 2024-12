Luis Juez destacó la «vocación de crecmiento» que tiene el gobierno de Javier Milei

Luis Juez habló sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Uno de los puntos que resaltó Luis Juez fue la disposición desfavorable para el oficialismo en el Congreso.

Debido a la baja proporción de senadores y diputados libertarios en el Congreso Nacional, el gobierno ha tenido que sumar votos tendiendo puentes con Juntos por el Cambio. Al respecto, Luis Juez señaló que en el Gobierno «tienen una legítima vocación de crecimiento y nadie debería enojarse de eso».

La situación, según analiza Juez, parte desde «un liderazgo consolidado con la figura del presidente, que llegaron con un esfuerzo tremendo y con poca tropa en lo parlamentario».

De acuerdo con el senador, «necesitan consolidar una estructura política que les permita a ellos mejorar las chances de sentarse el día de mañana a acordar con quien tengan que acordar». De esta manera, para el senador es comprensible la cercanía de La Libertad Avanza con el PRO.

Al respecto, agregó: «me parece natural, sano, racional, que quieran construir su propia herramienta, si no tienen que vivir de prestado. No hay que ponerse incómodo por eso».

Al preguntarle sobre la situación de representatividad en los diferentes distritos, Juez no se mostró de acuerdo. Para el ex intendente de Córdoba, no debería permitirse un personalismo en la política. Al referirse a los políticos tradicionales, señaló: «los tipos quieren escriturar lo que no les corresponden, la gente vota cada cuatro años y elige, pone, saca, excluye, promueve, es la gente».

Un modelo novedoso

Para el Senador, la forma de hacer política tiene que mirar el modelo que plantea La libertad avanza. La propuesta del partido de Milei se construyó a partir del rechazo del modelo tradicional, se entiende. Esto convierte a la política argentina en un escenario en el que se ensaya nuevos modelos.

La aparición de estos modelos nuevos le requieren a los partidos una negociación con la voluntad popular y, también, con su hartazgo. De esta manera, la lectura que hace Luis Juez sobre la situación gubernamental es positiva. El senador considera que en el entramado político partidario un espacio nuevo puede surgir y puede tomar estructuras de lo tradicional, figuras y nombres, y, a ello, agregarle una propuesta novedosa para el común de la gente.

De esta manera, recordando una conversación con Karina Milei, Luis juez indicó la importancia de que La libertad Avanza se consolide. «Le dije que lo que me parecía que tenía que hacer era construirle una herramienta partidaria para que su hermano, el presidente, tenga un partido», recordó.

De esta manera, para Juez, es lógico que se construyan lazos y alianzas que evitan que un partido muera en una postura cerrada. De esta manera, la lectura de Juez sobre el gobierno basa esta «vocación de crecimiento» en la manera de evitar «vivir de prestado» en la política.

Con información de www.elintransigente.com