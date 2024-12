Cinthia Fernández obtuvo la casa para sus hijas a cambio de la deuda de alimentos de su exmarido: "Ahora tienen todo"

La bailarina Cinthia Fernández acordó logró que su ex marido, Matías Defederico, le ceda su parte de la casa que compartían a cambio de la deuda por alimentos de sus hijas hasta la mayoría de edad.



A la hora de firmar los documentos que le otorgaron la propiedad, la mediática explicó que estaba nerviosa porque “se termina toda la tortura”. También agradeció a su actual prometido, el abogado Roberto Castillo, quien trabajó como su defensor desde el inicio de la separación.



Por su parte, Castillo destacó la lucha de años en reclamo de la obligación parental de futbolista: “Es todo gracias a ella que fue la que le puso el cuerpo al conflicto. También, gracias a que Matías pudo reconducir un poco su conducta y me parece que es lo más sano para las chicas”. En ese sentido se refirió a las hijas de Fernández y Defederico: Charis, Bella y Francesca.

La influencer agradeció a su representante legal y pareja: “Es raro porque ninguno de los dos se imaginaba venir a firmar la casa en esta situación hoy siendo pareja”, mientras que el letrado aseguró: Él siguió elogiándola y remarcó: "Me despierta admiración porque yo la conocí en la lucha y mientras veía los momentos de quiebre de ella. No es fácil para ella, ni ninguna madre que transite lo mismo”.

Cuando terminó la mediación, la empresaria se mostró con la escritura en mano y, reflexionó que “se terminó toda esta mier (...). Terminó todo, todavía me tiembla el cuerpo” y añadió mientras contuvo las lágrimas: “Me puedo ir tranquila porque mis hijas ya tienen todo lo que yo peleé. Me banqué que me trataran de loca y vividora por reclamar la plata de mis hijas. Me faltó plata y salí adelante”.

“Valió la pena aguantar. Estoy muy contenta. Nunca le debí nada a nadie y lo hice por mis hijas. Está buenísimo que pasara lo que pedí por años" concluyó Fernández.

Fuente: Rating Cero