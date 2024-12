Milei planteó su posición sobre las elecciones y presiona para formar una alianza con el PRO en CABA

El escenario electoral en la ciudad de Buenos Aires cambió abruptamente luego de que el presidente Javier Milei aclarara que su intención es que el Gobierno vaya con el PRO en todo el país, o no habría alianza en ningún distrito en las próximas elecciones legislativas.

Esto modificó incluso los planes de los armadores de La Libertad Avanza, que hasta el momento venían trabajando fuertemente en el armado del partido, con el objetivo de presentar en el 2025 una lista propia en algunos distritos.

El territorio porteño era uno de los lugares en los que la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscaba que el oficialismo compitiera solo y le disputara el poder al espacio liderado por Mauricio Macri.

Cerca de la funcionaria nacional remarcaban una y otra vez que en este lugar el PRO había perdido gran parte del apoyo que supo tener y que, a pesar de estar gobernando hace ya 17 años, hoy quedaría tercero en una votación, por detrás de LLA y del kirchnerismo.

En este contexto, la cúpula libertaria comenzó a pensar en la presentación de una boleta propia, teniendo en cuenta, además, que si el macrismo iba separado, entre los dos podrían quedarse con las tres bancas en el Senado que la ciudad renueva en el 2025.

“No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, expresó el Presidente, durante una entrevista que le brindó a Forbes Argentina.

De esta manera, estaría presionando una situación que hasta ahora no ocurrió, una negociación entre la titular de La Libertad Avanza porteña, Pilar Ramírez, que responde a la hermana del mandatario nacional, y los representantes del PRO.

“La línea es clara, las decisiones las toman Karina y Javier, lo que ellos determinen se baja después para que se cumpla. En caso de que haya acuerdo, va a tener que ser entonces también en la ciudad. Por ahora no hay nada más que las declaraciones de Milei”, explicó una fuente cercana a la legisladora.

En este sentido, se remarcó que todavía no hay una postura clara respecto de una alianza: “Vamos a seguir como hasta ahora, fortaleciendo el espacio. Caminando y escuchando a los porteños”, indicaron desde el sector karinista.

Por su parte, ante esta situación, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, comenzó a delinear su propia estrategia para tratar de mantener la hegemonía de su partido, al menos a nivel local.

El próximo viernes, el mandatario tiene previsto anunciar una serie de medidas electorales, entre las cuales está la de desdoblar los comicios de los nacionales y suspender las primarias en su distrito, para lo cual mandó a la Legislatura un proyecto de ley que se tratará en extraordinarias.

La idea del primo de Mauricio es aceptar la unidad con los libertarios en las listas para el Congreso, pero dividirse a la hora de elegir a los legisladores, para mantener separados los bloques.

De hecho, en los próximos días Jorge Macri también va a anunciar la incorporación de Laura Alonso como su “vocera institucional”, encargada de defender en los medios de comunicación la gestión que está llevando adelante.

La ex diputada del PRO, que también se desempeñó al frente de la Oficina Anticorrupción durante la presidencia de Cambiemos, colabora desde el año pasado con el alcalde porteño y será una de sus referentes de cara a los comicios del 2025.

Mientras tanto, el sector de Ramiro Marra, uno de los dirigentes cercanos a Javier Milei, pero enemistado con su hermana, ve con buenos ojos el eventual acuerdo con el macrismo en esta jurisdicción, donde él mismo podría competir.

Sin embargo, esta decisión todavía no está tomada y hace tan solo unos días, el miércoles pasado, la secretaria general de la Presidencia encabezó un acto partidario de cierre de año en el territorio porteño.

En el Teatro Gran Rivadavia y rodeada de militantes y autoridades del espacio, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, la funcionaria dejó un mensaje claro: “Siempre voy a estar donde mi hermano me necesite”.

Fuente: Infobae