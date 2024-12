Luis Juez sobre las definiciones de Milei: «El enemigo está agazapado, necesitamos unidad»

El senador y jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Juez, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró estar dispuesto a competir junto al PRO en las elecciones legislativas de 2025, aunque también dejó en claro que no tendría inconvenientes en ir por separado si el PRO no acompaña.

«Acá hay un solo conductor que es el Presidente, no hay doble comando. Cuando Argentina ha tenido doble comando, el auto nos lo pusimos de sombrero«, sostuvo Juez, dejando entrever su respaldo al liderazgo de Milei dentro de la alianza oficialista.

El senador enfatizó la importancia de mantener la unidad en un contexto político desafiante: «El enemigo está agazapado, y lo digo porque lo he vivido en el Senado. No entender el momento histórico que vive la Argentina, que requiere de una unidad de concepción y de acción, es no entender nada. Cuando nos dividimos, el peronismo terminó triunfando«, advirtió en LN+.

«En Córdoba, jugamos en serio»

En un gesto hacia La Libertad Avanza, Juez aseguró que en su provincia, Córdoba, se trabajará codo a codo con el oficialismo sin pedir nada a cambio. «En Córdoba vamos a acompañar, sin pedir absolutamente nada, a La Libertad Avanza. No es un momento para especular. Es un momento para pararse y fortalecer. Vamos en serio, jugamos en serio todos juntos, dejamos de especular«, remarcó.

El legislador también valoró la postura de Milei respecto a la estrategia política de cara a 2025: «Me parece una definición política importante del Presidente, una señal clara para avanzar todos juntos».

Críticas al aumento salarial en el Senado

En otro orden, Juez cuestionó duramente el incremento salarial aprobado para los senadores, que se hará efectivo a partir de enero. «Nada de lo que hagamos va a enmendar esa vergonzosa sesión de 47 segundos, donde todos los senadores decidieron tener la vergonzosa, lacerante y humillante decisión de importarle tres cuernos lo que le estaba pasando al pueblo argentino«, expresó con indignación.

El jefe de bloque de Juntos por el Cambio calificó el aumento como un «safarrancho» y lo describió como «un incremento salarial obsceno», en un contexto en el que el país atraviesa una difícil situación económica y social.

Con estas declaraciones, Luis Juez se posiciona como una figura clave dentro de la oposición aliada al gobierno, haciendo un llamado a la unidad política y a la responsabilidad institucional en medio de un panorama nacional complejo.

Con información de www.elintransigente.com