Una sociedad win win

“No le pego a mi adversario cuando está tirado en el piso”, le avisó de entrada Maximiliano Pullaro a Omar Perotti. Así, el gobernador radical de Santa Fe sentó las bases de un acuerdo que les permitió ganar a ambos. El primero se llevó todo lo que quiso en 2024. El segundo se mantuvo en el centro de la escena.

El vínculo fino entre Maximiliano Pullaro y Omar Perotti

Pullaro y Perotti hablan de manera frecuente. No es permanente el diálogo, pero se tienen sumo respeto y, en el registro de la política tradicional, se vinculan como hombres de Estado. El haber llegado al lugar máximo de la provincia los eleva por sobre las peleas terrenales, les permite no bajar al barro, los habilita a sobrevolar lo barato de la política.

Pullaro, para concretar su sueño reformista, necesitaba de alianzas. Podría haber estrechado las manos con todo el peronismo, pero no. Podría haber cerrado filas con Amalia Granata, pero no. Identificó como ficha más potente y previsible a Perotti y le salió bien. A los dos les salió bien. El radical se alzó con una reforma judicial, una ley de necesidad de la enmienda constitucional y una renovación de la Corte Suprema. Perotti estuvo ahí, partícipe central.

Perotti le cuenta a su entorno que el acuerdo que selló con Pullaro es semejante al que celebraron en su momento Carlos Reutemann (PJ) y Horacio Usandizaga (UCR) o el de Jorge Obeid (PJ) y Hermes Binner (PS). Referentes de partidos rivales que aportaron a la institucionalidad de la provincia. Cree el rafaelino que, de este modo, la política tradicional puede recuperar credibilidad en la calle.

El amanecer del dúo en Santa Fe

El acuerdo no es reciente. Arrancó antes del traspaso de mando. En noviembre de 2023, un mes antes de la asunción del radical, Perotti viajó a Qatar y Kuwait junto a su entonces par cordobés Juan Schiaretti para la firma de un crédito millonario para concretar el acueducto biprovincial. No los acompañó Pullaro, pero sí la actual vicegobernadora Gisela Scaglia y el hoy ministro de Producción, Gustavo Puccini, amigo y persona de extrema confianza del mandatario radical.

Un mes después, en su primer discurso ante la Legislatura, Pullaro no miró para atrás. Tenía elementos para quejarse por la herencia recibida, especialmente en materia de seguridad, pero no se fijó en el retrovisor, aceleró. Ese gesto también sirvió para forjar la sociedad. Al día de hoy es tan sólido el vínculo que Perotti le acerca a Pullaro temas de interés para el desarrollo y crecimiento de la provincia.

En ese marco, le acercó el interés por lograr una carrera de IndyCar en el óvalo de Rafaela. Hace unos días, por ejemplo, le remarcó la importancia de hacer una rotonda en la ruta 70. A Perotti lo inquietan, sobre todo, las cuestiones productivas de la provincia y la hidrovía, un eje donde no quiere que Santa Fe sea relegada. El exmandatario estudia los temas, es garantía para Pullaro.

Ganancia para dos

Es win win la cosa. Así lo interpretan ambos. No se quedan en la chiquita, no van buscando enemigos políticos por la vida y se cruzan en la trascendencia. Pullaro, gracias a Perotti, lidera un proceso de reforma constitucional luego de 62 años.

Como contrapartida, como parte del acuerdo, pero también como reconocimiento a su envergadura, Pullaro identifica dos peronismos en Santa Fe: el de Perotti y el del senador Armando Traferri, en alianza ahora con Agustín Rossi y La Cámpora. Así las cosas, el radical no tiene dudas a quién elegir, con quién sentarse y aliarse.

¿Marcelo Lewandowski? Desde su banca en el Senado no le envió a Pullaro ningún tema de interés o en defensa de la provincia, a diferencia del diputado Diego Giuliano, quien sí le sugirió a Pullaro cuestiones vinculadas a transporte y movilidad. El gobernador no se olvida de esas cosas.

