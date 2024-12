Elisa Carrió pidió que no le saquen la custodia del Estado: «Yo di la vida por este país»

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei, señalando que no está cumpliendo su promesa de eliminar la casta política y que, en cambio, está «pactando con la mafia». Por otro lado, Carrió dio detalles de la custodia personal que tiene por haber denunciado durante años a las mafias del narcotráfico que integran policías, jueces y políticos.

En declaraciones realizadas en el programa Desde el Llano, por TN, Carrió afirmó: «Tengo custodia desde hace 30 años. La primera fue por un intento de secuestro a uno de mis hijos más chiquitos mientras investigaba el crimen de Poli Armentano, en la época de Carlos Menem. Después deje de tener custodia, pero nunca la pedí, me la puso la SIDE». También agregó: «Yo di la vida por este país. De la plata decomisada por mis denuncias, saquen y paguen la custodia».

«Yo me enfrenté a Aníbal Fernández sin custodia y también durante el kirchnerismo hasta que me mandaron un sobre con balas en 2015, también cuando tenía que declarar a favor de Alberto Nisman, después con el tema de las denuncias en los cuadernos de la corrupción y sobre lo que dije que comandos de la droga están operando en Santa Fe y son de origen brasileño», insistió la dirigente radical de 67 años.

«Tengo dos custodios personales las 24 horas, pero no son 20. Ellos comen lo que yo como, tienen su cuarto propio en mi casa, no tengo privacidad, porque todo lo que yo hago es público, no puedo tener una relación personal íntima porque vivo con mi custodia al lado», comentó la exdirigente de Juntos por el Cambio.

Críticas a las alianzas y funcionarios del Gobierno de Javier Milei

Carrió apuntó directamente a la relación del Gobierno con figuras del ámbito judicial y político: «La mafia está adentro del Estado y vinculada a la política, a (Sergio) Massa y a (Enrique) Coti Nosiglia». También cuestionó la designación de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema, diciendo: «Lijo es mafia, (Ricardo) Lorenzetti es mafia».

La referente de la CC también hizo referencia a Santiago Caputo, principal asesor presidencial: «Para que el chico (Santiago) Caputo entienda: la mafia no tiene ideología, ni partidos, tiene negocios. Él no tiene idea de lo que es y lo están enredando. Es lo peor que le puede pasar a un país».

En un tono de advertencia, Carrió afirmó: «Le advertí a Federico Sturzenegger que pueden terminar presos, no por haber hecho las cosas mal, sino porque las mafias los rodean y terminan siendo ellos los responsables políticos».

El caso Nisman y la imputación de Sergio Berni

La líder de la Coalición Cívica también se refirió a la imputación de Sergio Berni en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman: «El principal culpable de todo es Berni porque fue el primero en decir que fue un suicidio». Además, destacó que «todos sabían que Nisman ya estaba muerto» y denunció que la custodia del fiscal «jugó para los servicios de inteligencia».

Preocupación por las políticas económicas

En lo económico, Carrió mostró inquietud por las estrategias gubernamentales: «Milei tiene un dios, que es el dólar barato». Además, expresó su temor respecto al impacto en las pequeñas y medianas empresas: «Me da miedo que al compás de un falso estado de bienestar con el dólar barato arrasen con todas las pymes de la Argentina».

Con información de www.elintransigente.com