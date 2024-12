Acciones tecnológicas con valuaciones atractivas en 2025: ¿en cuales invertir con menor riesgo?

Pese a las inquietudes sobre una posible burbuja impulsada por la Inteligencia Artificial (IA), el panorama para varias acciones tecnológicas sigue mostrando valoraciones interesantes en 2025.

El Nasdaq Composite alcanzó nuevos máximos históricos, con pesos pesados como Apple, Tesla, Alphabet y Broadcom liderando el rally. Sin embargo, aún hay espacio para identificar oportunidades en empresas que cotizan con descuento y muestran un crecimiento destacado en el último mes.

Resultados destacados de tecnológicas

DocuSign, especialista en software de firma electrónica, registró un alza del 27% en sus acciones este mes, de acuerdo con Bitfinanzas. Este desempeño se atribuye a sólidos resultados financieros y una proyección optimista para el cuarto trimestre. Si bien su relación precio-beneficio sigue siendo baja frente al promedio del sector, analistas advierten que la reciente subida podría limitar el margen de crecimiento a futuro.

En tanto, Kyndryl Holdings, líder global en servicios de infraestructura de TI, acumula un notable incremento del 70% en sus acciones durante el año. Según el consenso de FactSet, el papel podría avanzar otro 7%, aunque Bank of America se muestra más optimista con una recomendación de "compra" y un precio objetivo de 40 dólares, lo que implicaría un potencial adicional del 13%. Desde su separación de IBM en 2021, la compañía ha mejorado su rentabilidad y apunta a mantener un crecimiento orgánico constante en moneda local para el cierre de 2025.

En el sector de energías limpias, Enphase Energy y First Solar se destacan por sus bajos ratios precio-beneficio proyectados, de 20,4 y 9,8, respectivamente. Pese a una caída del 44% en sus acciones este año, Enphase mantiene un atractivo particular, mientras que First Solar, que ha subido un 12%, se beneficia del creciente interés en abastecer centros de datos de IA con energías renovables. Además, su posicionamiento como fabricante estadounidense de paneles solares le otorga ventajas competitivas frente a los aranceles impuestos a productos chinos, según Deutsche Bank.

Otras empresas como Vishay Intertechnology, Dolby Laboratories y Akamai Technologies también presentan valoraciones atractivas y perspectivas de crecimiento sólido, según análisis de FactSet.

Por qué es clave identificar oportunidades tecnológicas en 2025

Detectar acciones tecnológicas con valoraciones atractivas es esencial para los inversores que buscan navegar en un mercado marcado por altas valuaciones y volatilidad. Empresas como DocuSign y Kyndryl, que han mostrado avances sólidos y mejoras en su rentabilidad, se posicionan como opciones estratégicas para diversificar carteras y reducir riesgos asociados a la sobrevaloración del sector.

Por otro lado, el interés por compañías de energía renovable como Enphase Energy y First Solar responde a una creciente inclinación hacia inversiones sostenibles. La transición global hacia fuentes de energía limpia y la necesidad de soluciones tecnológicas más eficientes sitúan a estas empresas como piezas clave en el futuro del sector energético.

Además, explorar oportunidades en empresas como Vishay Intertechnology, Dolby Laboratories y Akamai Technologies abre la puerta a diversificar más allá de los gigantes tecnológicos tradicionales. En un escenario donde unas pocas grandes compañías concentran gran parte del mercado, identificar alternativas con potencial de crecimiento puede ser crucial para equilibrar y fortalecer las carteras de inversión.

