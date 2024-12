Pese al fin del Impuesto PAIS, los pasajes aéreos no están "regalados": qué otros tributos impactan

Un pasaje aéreo internacional contiene en su precio 6 impuestos y tasas específicos, y con la caída del Impuesto PAIS, se agrega la percepción de 30% a cuenta de Impuesto a las Ganancias por el dólar tarjeta. Así, el valor del viaje por avión puede duplicarse por el costo impositivo sobre el precio neto.

Para la segunda quincena de enero en Río de Janeiro o Buzios, cuyo aeropuerto más cercano es el de esa ciudad, el pasaje más barato que ofrece la plataforma Despegar es uno de Flybondi que sale de Ezeiza, con 14 días de distancia entre la ida y la vuelta.

El costo de ese pasaje a Río, por ejemplo, del 13 al 27 de enero, es de $689.933. Sin embargo, Despegar aporta un botón para desglosar cuánto de ese costo es precio neto, el que resulta en $367.288, y cuánto son impuestos y tasas, que suman $322.645.

La plataforma de turismo aclara que dentro de este monto de impuestos del pasaje se incluye la percepción prevista en la RG (ARCA) 5.617/24; o sea, el 30% a cuenta de Impuesto a las Ganancias.

Cómo se calcula el 30% a cuenta de Impuesto a las Ganancias sobre el pasaje aéreo

El hecho de que el precio se muestre en pesos en las plataformas no hace variar la aplicación de la percepción del dólar tarjeta si el pasaje es internacional, indica Luciana Virgile, de Marval, O'Farrell & Marval, y explica:

El tema es cómo se expone la percepción. En algunos portales, pueden poner el precio en pesos y que ese precio ya incluya la percepción y en otros hay que sumarla al precio que aparece en pesos. Por eso es importante leer bien las condiciones", dice.

La nueva RG (ARCA) 5617/24, grava la "adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.

De acuerdo al artículo 6 de la RG 5617, los importes a percibir en ese caso, se determinarán aplicando la alícuota del 30% sobre el precio, "neto de impuestos y tasas". A su vez, si el precio está expresado en moneda extranjera, deberá efectuarse la conversión a pesos a la tasa de cambio allí establecida.

Ahora bien, el precio de un pasaje internacional también puede estar incidido por cargos que cobra la aerolínea y tributos y tasas que cobra el país de destino. En función de ello, la determinación de la percepción no es lineal y puede variar en función del vuelo y destino.

De todas formas, esta base imponible es análoga a la que existía con el Impuesto PAIS, por lo que la forma de calcularla en el caso de la percepción de la RG 5617 es la misma.

Qué otros impuestos pesan sobre el pasaje aéreo

Fernando López Chiesa, del estudio Lisicki Litvin & Asoc, enumera como sigue los impuestos que pesan sobre un pasaje aéreo internacional, además de la percepción de 30% del dólar tarjeta:

1.- Uso de Aeroestación internacional: u$s57.

2.- Tasa de Migraciones: u$s10.

3.- Tasa ANAC (también por el uso de instalaciones): u$s8.

4.- Tasa PSA o tasa de seguridad de la aviación: u$s1,40.

5.- Tasa DNT, con destino a un Fondo de Turismo: 7%. Podría caerse el 5 de enero por la no aprobación del Presupuesto.

6.- Cargas por combustible y emisión (código: yq/yr), es un recargo que aparece en muchos pasajes aéreos por el uso de combustible.

¿Puede desaparecer otro impuesto aéreo?

El impuesto conocido como DNT, se incluyó dentro del presupuesto del año 2015, tenía vigencia por un plazo de 10 años y estaba destinado a financiar el Fondo Nacional de Turismo, que tiene como objetivo promover actividades turísticas en el país.

Su prórroga, más allá del 5 de enero del 2025, cuando perdería vigencia, se había incluido en el Presupuesto para el año próximo, que no fue tratado porque el propio Gobierno prefiere manejarse con el que se aprobó en 2023.

Para López Chiesa, el impuesto no se puede prorrogar por decreto y solo se puede prolongar su vigencia 2 años más para casos en los que no se haya cobrado correctamente y se haga un ajuste, pero no para pasajes nuevos.

Sin embargo, el Ministerio de Economía hasta ahora asegura que lo que vence en pocos días es el Fondo Nacional del Turismo, pero no el impuesto, ya que su asignación específica se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027.

De esta manera, los impuestos y el dólar tarjeta duplican el precio neto en el costo total de un pasaje aéreo a Río de Janeiro en la segunda quincena de enero.

