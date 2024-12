Beyoncé y Mariah Carey fueron las protagonistas de los partidos de Navidad de la NFL

Beyoncé fue la gran protagonista del partido de la Navidad de la NFL donde los Baltimore Ravens se impusieron 31-2 sobre los Houston Texans. El encuentro fue transmitido por primera vez en la plataforma Netflix.

La cantante apareció en el estadio en un caballo blanco y a lo largo de su set de 13 minutos repasó varios de sus éxitos. La estrella ganadora de 32 premios Grammy emocionó al público en Houston, su ciudad natal, con una actuación que tuvo como invitados a Shaboozey para que interpretara “Sweet Honey Buckiin”. Post Malone también se sumó para la canción “Levii’s Jeans”.

A su vez, otra de las protagonistas fue Mariah Carey que inauguró la doble cartelera del fútbol americano con una actuación grabada de “All I Want for Christmas is You”. Luego los Chiefs, dos veces campeones del Super Bowl, superaron a los Steelers para asegurar el primer lugar en la Conferencia Americana.

Beyoncé se convirtió en la artista femenina con más certificaciones RIAA en la historia

Hace poco, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés), publicó la lista completa de los discos y sencillos ganadores de los certificados 2024.

La Recording Industry Association of América es una asociación formada en 1952 y es la encargada de administrar la calidad de las grabaciones sonoras. Es también responsable de la certificación de ventas de discos en los Estados Unidos y el reconocimiento que otorga a los artistas bajo el nombre de “Disco de Oro” o “Discos de Platino” o “Multi Platino”, entre otros.

Desde la entidad felicitaron a Beyoncé por este logro. Su última producción, Cowboy Carter se convirtió en disco de platino. Además, el corte “Texas Hold ‘Em” fue doble platino y “16 Carriages” alcanzó la certificación de oro.

Entre los reconocimientos más destacados que tiene la famosa artista estadounidense incluyen dos certificaciones Platino por el álbum Renaissance, cuatro por Lemonade y siete por Sasha Fierce y Dangerously In Love. Sus sencillos Platino abarcan éxitos como “Me, Myself and I” y “Formation”.

Fuente: Infobae