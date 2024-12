Accidentes en Rafaela: ¿Una mirada demasiado optimista o el diario de Yrigoyen?

Es llamativo, pero el intendente Viotti y su equipo de colaboradores tienen una mirada que por ahí parece diferir mucho con la realidad. Ellos ven una baja, la calle piensa lo contrario. Si uno repasa las crónicas policiales podrá observar que los accidentes de tránsito son una constante en la ciudad. Quien transita por las calles de Rafaela podrá observar que los accidentes se suceden sin solución de continuidad y este año hemos tenido que lamentar muchas muertes. En materia de tránsito hay un dicho muy conocido que dice que "si se puede evitar, no es un accidente". Más allá de las evaluaciones oficiales y los observatorios con altos presupuestos y los funcionarios con importantes sueldos, nada indica que los accidentes disminuyeron en Rafaela, también nos resulta poco serio que se le intente culpar , implícitamente o explícitamente, a la administración anterior, estamos cansados de pedirle al intendente que deje de mirar por el espejo retrovisor y se dedique a gobernar, que ya lleva más de un año en el cargo y es hora que se haga cargo de sus errores e incapacidades y que trate de remediar esas incapacidades contratando o solicitando asesoramiento a gente preparada. La vida de los rafaelinos es demasiado valiosa como para seguir improvisando. El informe del el Observatorio de Seguridad Vial es bastante poco claro en algunos aspectos, tal como el periodista de R24N se lo hizo notar a la responsable. LLegó la hora de trabajar en serio, no aceptamos el "autobombo" y tampoco queremos que se siga vendiendo humo, hay vidas humanas en el medio. Acá la cuestión es más que clara, o Viotti quiere demostrar lo que no es, o le están haciendo leer el diario de Yrigoyen, pero la realidad es otra y los accidentes van a disminuir solo cuando se acepte la realidad y se trabaje a conciencia, con responsabilidad y eficacia, y por sobre todas las cosas con personas con capacidad comprobada. Llegó la hora de dejar de improvisar.

EL DUDOSO INFORME DE LA MUNICIPALIDAD

En el 2024, los accidentes en la ciudad disminuyeron un 37%

Este dato surge del análisis llevado a cabo por el Observatorio de Seguridad Vial. “Cuando tomamos la decisión correcta, cuando tenemos presencia y cuando le damos a nuestros agentes el apoyo que tienen que tener para realizar esta difícil tarea de controlar el tránsito en la ciudad y muchas veces antipática, vemos en estos datos cómo tiene sus beneficios”, remarcó el intendente Leonardo Viotti.

Hoy jueves, a las 10:00 en el Salón Verde del edificio municipal, se realizó una conferencia de prensa para presentar los datos del Observatorio de Seguridad Vial correspondientes al año 2024.

Estuvieron presentes en la conferencia el intendente Leonardo Viotti; el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; la coordinadora general de Protección Vial y Comunitaria, Mariana Arias; el jefe de la misma área, Hernán Bo; y la encargada del Observatorio de Seguridad Vial, Noelia Fladung.

Algunos de los datos más relevantes que arrojó el estudio estadístico es que el índice de accidentología disminuyó un 37% en comparación con el 2023. En cuanto a los lesionados en accidentes, hay una baja del 46%.

Al tomar la palabra, el intendente Leonardo Viotti se refirió al área de Protección Vial y Comunitaria: “Tenemos al frente de un área sensible, compleja, todos agentes municipales que realmente en este primer año de gestión han llevado adelante una serie de cambios importantes con avances concretos bajo la dirección del Secretario de Gobierno, pero quiero resaltar esto y poner en valor el trabajo, las ganas y el compromiso del equipo municipal y agradecerles”.

“Con los mismos recursos que había, empezamos a trabajar de una manera distinta. Lo primero que hicieron fue ordenar el área, ponerla en condiciones, ajustar lo que había que ajustar y los mismos recursos que teníamos antes como municipio empezaron a dar resultados diferentes en poco tiempo”, contó el mandatario local.

Después, “incorporamos algunos recursos: alcoholímetros, decibelímetros, los distintos elementos que se necesitaban. También incorporamos 10 agentes más que prestaban servicio en otras áreas. En vez de salir a buscarlos afuera dijimos por qué darle la posibilidad a nuestros propios agentes que trabajan en otro lado Y que querían ir a realizar esta tarea”.

“Cuando tomamos la decisión correcta, cuando tenemos presencia y cuando le damos a nuestros agentes el apoyo que tienen que tener para realizar esta difícil tarea de controlar el tránsito en la ciudad y muchas veces antipática, vemos en estos datos cómo tiene sus beneficios”, remarcó Viotti.

Los controles es una de las funciones que realizamos y es uno de los ejes. La infraestructura, como bien contaba Mariana, algunas ya en marcha como la biciescuela pero lo que tenemos ya pensado para el año que viene que es la escuela vial inclusiva que ya tenemos un predio elegido en el oeste de la ciudad y pronto cuando tengamos cerrado lo vamos a anunciar porque también es un proyecto que requiere recursos para poder concretarlo.

Por otro lado, aclaró: “Nosotros tenemos un objetivo que es bajar la accidentología en la ciudad. Vamos a hacer lo que haya que hacer pero vamos a llamar a la concientización de los vecinos porque no hay Estado que alcance cuando es masiva la falta de cumplimiento de las normas de tránsito”.

Lograr un cambio

Germán Bottero, por su parte, dijo que “no queríamos dejar que termine el año sin brindar datos estadísticos de lo que ha pasado con los accidentes de tránsito”.

Desde el primer día de la gestión del intendente Leonardo Viotti, “hemos decidido volver a estar en la calle con Protección Vial y Comunitaria y ,de esa manera, trabajar para que las leyes de tránsito vuelvan a ser respetadas”, afirmó el funcionario.

“La política no tiene que ver simplemente con el control o la recaudación como quizás se manifiesta. Tiene que ver con los cambios de conductas y con reducir situaciones, algunas más trágicas y lamentables, y otras que solo remiten a hechos materiales. Pero con una situación de accidentología muy alta que teníamos en la ciudad de Rafaela”, evaluó Bottero.

Esta decisión de estar en la calle y de apostar a los controles “tiene que ver con corregir conductas y que todos seamos un poco más respetuosos hacia nosotros mismos y hacia el otro, al peatón, al ciclista, al vehículo de menor porte o vehículos importantes donde la imprudencia muchas veces genera daños en el otro”, señaló.

Un abordaje integral

Mariana Arias hizo un balance de todo lo concretado a lo largo del 2024 y agradeció “a las personas que nos eligieron y que depositaron su confianza y nos dejan hacer, que es fundamental. En segundo lugar, a nuestro equipo de trabajo, que día a día se pone la camiseta, da la cara y afronta la compleja realidad del tránsito”.

En relación al tema expuesto, agregó: “Es complejo y requiere un abordaje integral porque nos involucra a todos. Somos sujetos activos del tránsito y hasta que no logremos ese cambio de hábitos, esa toma de conciencia de que una conducta insegura puede afectar o incluso truncar la vida de otro, va a ser muy difícil”.

“Nosotros como Estado tenemos previsto un abordaje integral, plantear estrategias distintas y recurrir siempre al dato como medida de efectividad. Creemos y estamos convencidos que se puede lograr un cambio”, finalizó.

Datos relevados

En tanto que Noelia Flung explicó que el Observatorio de Seguridad Vial es “el encargado de recabar todos los datos de accidentología y procesarlos para tener la información que se necesita para la toma de decisiones”.

En cuanto a accidentología, “se puede visualizar que hubo una disminución del 37%. Si bien no terminó el año, hay un promedio de llegar a los 1.100 accidentes, teniendo 600 accidentes menos que el año pasado”.

En cuanto a los lesionados en accidentes, “hay una baja del 46% que es un valor bueno. En términos generales a lo largo de los años, el género que mayor accidentología tiene es el masculino. Las edades de las personas que más participan en accidentes son de 19 a 38 años, los días que más accidentes se registran son los viernes y en cuanto al horario, está directamente relacionado tanto el horario matutino como vespertino de ingreso y egreso escolar y laboral”.

“El observatorio realiza estudios de imágenes de distintos sectores de la ciudad donde se constata que al no existir el control, las infracciones se incrementan.Las infracciones que más se visualizan son: el no uso del casco, el cruce de semáforo en rojo y los contramanos”, desarrolló.

También se detectan “cuáles son los horarios donde más flujo vehicular hay y se realiza una observación de las señalizaciones tanto verticales como horizontales y del estado de la calzada en las distintas intersecciones donde ocurren los accidentes. Todos estos datos son derivados a las áreas correspondientes. La información que se releva en el observatorio es el punto de partida para la toma de decisiones”, detalló la encargada del Observatorio de Seguridad Vial.