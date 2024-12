Juan Grabois: «Cristina es la mina más inteligente de la política argentina y Kicillof es el mejor de nuestra generación»

El dirigente social Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), brindó una extensa entrevista en Crónica TV, donde analizó la situación actual del peronismo, las tensiones internas en Unión por la Patria y el futuro político de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Cristina Kirchner y su rol como presidenta del PJ

Para Grabois, Cristina Kirchner aún tiene un papel central en la política nacional, aunque destacó la necesidad de redefinirlo. «Cristina tiene un rol muy importante que cumplir como presidenta del PJ«, señaló. A su vez, expresó su apoyo a Axel Kicillof como potencial candidato presidencial en 2027. «Creo que Kicillof es el mejor de nuestra generación y quiero que sea el próximo candidato a presidente, pero tiene que arreglar con su madre política, que es Cristina«, sostuvo.

Críticas al pasado y acercamiento posterior a Cristina Kirchner

El dirigente social no evitó recordar sus diferencias con Cristina durante los últimos años de su gobierno. «Cuando Cristina se fue había 30% de pobreza, ahora hay 52%, pero a mí 30% de pobreza me parece un escándalo. No podía adherir a eso«, admitió.

Sin embargo, Grabois explicó las razones que lo llevaron a volver a alinearse con la exmandataria. «Después, me acerqué a Cristina porque vi el desastre que vino a posteriori de eso«, dijo, haciendo referencia al gobierno de Mauricio Macri.

La elección de Alberto Fernández en 2019

En un pasaje de la entrevista, Grabois recordó el momento en que Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019. «Ese día estuve en la casa y le dije: ‘¿Cómo podés poner a este tipo?’. Ella me dijo que era lo que se podía hacer en ese momento«, relató.

Aunque crítico, Grabois resaltó las capacidades de la actual presidenta del PJ. «Cristina cometió errores, pero tampoco me cabe dudas de que es la mina más inteligente en política que tiene este país«, afirmó.

Las tensiones internas entre Cristina y Kicillof

El dirigente social también se refirió a las disputas dentro del peronismo, particularmente entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. En este sentido, pidió evitar las divisiones y alertó sobre los riesgos de una confrontación. «Ni Cristina tiene que escuchar los cantos de sirena de quedarse en el poder ni Axel tiene que escuchar los cantos de sirena de matar a la madre política porque el que mata a la madre política le va mal, es cósmico«, advirtió.

Con información de www.elintransigente.com