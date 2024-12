Quién es Marti Benza, la youtuber que provocó la guerra del streaming entre Luzu TV y OLGA

A sus 24 años, Marti Benza es una de las youtubers más influyentes de Argentina. De hecho, su sorpresiva decisión de dejar Luzu TV, el canal de Nicolás Occhiato, para unirse a OLGA, liderado por Miguel Granados, causó tensiones entre los dos tanques del streaming. Y si bien hoy, la joven disfruta de un excelente presente laboral y personal, su camino hacia el éxito no estuvo exento de desafíos.

Desde que decidió pegar el volantazo, la conductora del ciclo Tarde de Tertulia -que en 2025 se unirá a la grilla de la señal creada por Bernarda y Luis Cella- dejó en claro que su éxito no solo radica en su masiva presencia en Instagram, TikTok y YouTube donde cuenta con millones de seguidores sino que también se distingue por su firme determinación y convicción a la hora de definir su camino profesional.

Comenzó a explorar el mundo de la creación de contenido digital a los 11 años al filmar, y editar vídeos caseros pero no fue hasta los 18, luego de inscribirse en la UADE para estudiar comunicación, que se plantó frente a su madre para confesarle que su verdadera pasión estaba en las plataformas digitales y en la producción de material digital.



Sin embargo, la joven que es hija única de Daniel Benza y Silvia Salomone, admitió que le resultó difícil confrontar a su madre y explicarle que no podía enfocarse simultáneamente en sus estudios y en la creación de los videos que comenzó a compartir en su cuenta de YouTube (@martibenza), donde actualmente supera el millón de seguidores.

Por otro lado, Benza tiene un notable sentido del humor, una cualidad que heredó de su madre y fue esencial para lograr su estatus como influencer a nivel nacional.

Y si bien ella misma lo define como un mecanismo de defensa que cultivó desde pequeña, eso no le impide utilizar sus plataformas para hablar abiertamente sobre la salud mental además de compartir videos de entretenimiento y momentos de calidad con sus amigos más cercanos.

La joven youtuber sostiene que normalizar el debate en cuanto al tratamiento terapeútico y psiquiátrico es importante para ella. Se trata de una causa personal que marcó su vida tras atravesar una etapa complicada a los 12 años.

Según contó Marti, en ese momento no lograba poner en palabras sus sentimientos, llevándola a aislarse y a no saber cómo proceder ni dónde buscar ayuda.



No obstante, durante la pandemia por COVID-19, Benza tomó la decisión de iniciar terapia y sesiones de psiquiatría, un proceso que le permitió hacer una profunda introspección para conocerse mejor, comprender muchas de las situaciones que estaba atravesando y descubrir las razones detrás de sus reacciones frente a diversos desafíos personales. Esto le permitió encontrar un bienestar que llevaba tiempo buscando tras haber pasado por un difícil período en su vida.

Aunque se siente orgullosa de utilizar sus redes sociales para visibilizar la importancia de la salud mental y alcanzó una mayor estabilidad emocional, la influencer reconoció que aún le cuesta abrirse completamente sobre las experiencias íntimas o situaciones difíciles que dejaron una huella en su vida.

El 2023, según reveló Martín, fue uno de los años más duros para ella y resaltó que Tarde de Tertulia -el ciclo de streaming que realiza junto a Nicolás Ferrero, Gianfranco Odoguardi y Camila Jara- fue uno de los pilares que la mantuvieron a flote.

A diferencia, Benza prefiere no filmar ni editar videos para su cuenta de Youtube cuando no está en un buen estado mental, ya que toda la responsabilidad de producir, grabar y preparar el contenido recae exclusivamente sobre ella.



Fuente: Clarin