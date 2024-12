Proponen que el agua y los humedales tengan personería jurídica en la nueva Constitución provincial

La Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) propuso que en la reforma de la Constitución santafesina el recurso hídrico y los humedales tengan personería jurídica y que se declare el acceso al agua como un derecho humano. "Santa Fe se convertiría en la primera provincia en promover este reconocimiento", destacó el fundador de ese área, Aníbal Faccendini, quien dirige el Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR. Se estima que aún hay 250 mil habitantes de la provincia que no pueden acceder al consumo de agua potable de manera segura.



La propuesta se presentó en la Defensoría del Pueblo ante el defensor del pueblo provincial, Gabriel Sabino, quien consideró "muy positiva" la iniciativa elevada y se comprometió a realizar las gestiones correspondientes para que la misma pueda formar parte dentro de las normas que se tratarán en la reforma de la Carta Magna provincial.

En declaraciones a La Capital, Faccendini dijo que el propio Sabino "va a realizar las gestiones correspondientes para que la propuesta pueda discutirse en la Convención Constituyente de 2025".

El agua y los humedales con derecho propio

Según explicó Faccendini, esta iniciativa elevaría el recurso hídrico y los humedales a "sujeto de derechos".

"Hubo una positiva aceptación a la propuesta, inédita tanto a nivel nacional como internacional", valoró Faccendini, quien viene luchando por los derechos del recurso natural desde hace muchos años.

Asimismo, aseguró que "reconocer la personería jurídica del agua y los humedales haría que Santa Fe sea el primer Estado subnacional que establezca esto a nivel internacional".

Protección, concientización y desarrollo inclusivo

"Ello implica que tenemos y debemos respetar los derechos del agua y humedales de no contaminar, de respetar y no derrochar. De ser amigables para toda vida humana y no humana. El agua y los humedales brindan equilibrio ecosistémico", señaló.

Argumentó, en ese sentido, que "en la crisis del agua del siglo XXI, la idea es proteger también el desarrollo económico armonioso".

"El planteo del ambientalismo inclusivo de la dirección de la Cátedra del Agua es que el desarrollo económico sea inclusivo. La vida abarca todo y debemos cuidarla. La vida es simple, pero no podemos verla porque nos enceguecen las ambiciones sin límites", reflexionó el docente.

Una reunión positiva

"El resultado de la reunión fue altamente positivo, ya que Sabino apoyó la iniciativa, las propuestas que elevamos y las ideas proyectadas desde los espacios académicos de la UNR", señaló Faccendini, quien estuvo acompañado por Daniel Elías, integrante de la Cátedra del Agua, que se dicta en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.

Propuesta ante la nueva Constitución santafesina

En concreto, la iniciativa elevada ante la Defensoría provincial para que sea incluida en la Convención Constituyente del 2025 señala: "El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano esencial. El agua de superficie y subterránea, y los humedales de competencia del Estado provincial, tienen personerías jurídicas. Son persona no humanas sujetas de derechos. Es responsabilidad principal e indelegable del Estado de Santa Fe la gestión, desarrollo y eficacia de los derechos y bienes jurídicos aquí establecidos".

En ese marco, Faccendini señaló: "Este artículo protegería el derecho humano al agua y al saneamiento, al agua dulce, a los humedales que en su diversidad componen un ambiente sano y el aire. Porque los humedales son un gran regulador en la purificación y regulador del agua y el aire".

En tanto, explicó que el organismo que defienda la personería del agua de superficie y subterránea sería la Defensoría del Pueblo de Santa Fe conjuntamente con un Consejo Vinculativo, compuesto por las universidades nacionales de la provincia, entidades ambientalistas, culturales, sociales, sindicales, entidades económicas, turísticas, industriales y agroganaderas.

Agua, un recurso al que no todos pueden acceder

Faccendini consignó que no todos los habitantes de la provincia tienen acceso libre.

"Entre los inconvenientes, figuran la falta de red de distribución sanitaria y también muchos habitantes no cuentan con suministro de agua potable en su domicilio durante las 24 horas", mencionó.

Agregó que a eso se suma "la falta de presión del suministro, que no llega a los 7 metros de presión todos los días. Serían aproximadamente más de 250 mil personas las que no pueden acceder de manera segura al agua".

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.